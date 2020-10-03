噁！港男脫下口罩「抹」公車椅背 網友狂轟沒教養

有網友貼出影片，可見在香港的公車上，一名男子脫下口罩抹（紅圈處）在公車椅背上。（圖取自臉書專頁「行走的故事詩/yanwu」）

2020/10/03 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在國際間猖狂傳播，香港更是因為地理關係讓市民提心吊膽。但有網友就貼出影片，在香港的公車上，可見一名男子脫下口罩，接著將口罩「抹」在公車椅背上，惡劣又噁心的行徑讓許多網友直呼「沒有教養」。

臉書粉專「行走的故事詩/yanwu」發文說，昨日有粉絲傳送一支影片給他，影片中有個男子在目前疫情緊張的香港搭乘公車時，將口罩拿下，並往前座的椅背上擦拭，誇張的行徑讓人傻眼。

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據粉絲說明，這條公車路線穿過九龍新界，有非常多民眾搭乘，因此若爆發感染，影響的人數可能不少。「行走的故事詩/yanwu」也強調，中國有非常多醫護人員在政府不作為的情況下，冒著生命危險努力控制香港疫情，但這位市民卻惡意將口水、細菌惡意塗抹在公車上，不知道是何居心？

影片曝光後，網友們都大力抨擊這位男子的惡劣行徑，留言回覆「扯」、「髒死了」、「還好台灣人普遍比較有氣質」、「傻眼！有夠沒教養」、「中國大外宣嗎」。

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