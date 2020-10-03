11年前信用卡刷850元忘繳...她收到「天價帳單」嚇死

唐女和丈夫辦了一張信用卡，用來繳交違規罰單，但卻不小心預支了，多年來沒發現。信用卡示意圖。（美聯社）

2020/10/03 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女子近日收到一筆3萬2千元人民幣（約新台幣13萬6000）元的帳單，讓她當場嚇壞，本以為遇上詐騙，後來才發現，是11年前一筆沒繳清的200元（約新台幣850元）利滾利導致。

綜合中媒報導，該名唐姓女子在2008年和丈夫在北京打工，丈夫考駕照時辦了一張信用卡，用來繳交違規罰單，他們後來多次使用該卡，把工作得到的薪資都存入卡中，需要錢時再領出來。2009年，2人搬到重慶生活，因為不再使用該卡，因此將卡裡的錢全領了出來，但卻不小心預支了200元，沒有發現異常。

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這幾年間，夫妻2人從未到該卡的銀行辦過業務，直到今年7月，唐女丈夫到重慶該銀行分行辦理一張簽帳卡，沒多久後，就收到一封銀行簡訊，提醒他繳交欠款，他仔細一看，赫然發現金額高達3萬多元人民幣。他們向銀行查詢後，才發現起因就是10年前的那張信用卡從2009年10月開始，每個月都產生了滯納金、利息，一開始滯納金從1元人民幣開始增長，2015年，滯納金每月已經高達500元；利息部分則是從2009年的每個月2元，增加到目前1個月80多元。

據報導，目前夫妻已經向銀行反映此事，雙方應會進行協商；有律師建議，夫妻倆應該先請銀行計算是否有誤，若沒錯，雙方可再進行協商，討論是否能減免？若協商不了，可透過訴訟方式，請法院介入。

2人搬到重慶生活，因為不再使用該卡，因此將卡裡的錢全領了出來，但卻不小心預支了200元，沒有發現異常。（擷取自微博）

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