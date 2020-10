川普確診》曾遭指責疫情處理不當 譚德塞PO出祝福文

2020/10/02 21:41

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普今(2日)宣布,他與夫人梅蘭妮亞皆確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)。對此,世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)稍早在推特發文,祝福川普夫婦兩人早日康復。

川普今天證實,他與夫人梅蘭妮亞確診武漢肺炎,前白宮醫生傑克森(Ronny Jackson)表示,川普是無症狀感染,預計他能「平安度過這場風暴」。而曾被指責疫情處理不當的譚德塞也在推特發文,祝福川普夫婦「早日完全康復」。

川普先前因不滿世衛對疫情的處理,於4月宣布凍結對世衛的金援,5月指控世衛是中國的傀儡,並致函譚德塞,指責世衛未正視疫情發展警訊,導致疫情在全球蔓延。川普政府也在7月宣布,於明年7月6日正式退出世衛。

My best wishes to President @realDonaldTrump and @FLOTUS for a full and speedy recovery. https://t.co/6OUZT20huK