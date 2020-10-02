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    川普確診》曾遭指責疫情處理不當 譚德塞PO出祝福文

    世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（見圖）稍早在推特發文，祝福川普夫婦兩人早日康復。（法新社）

    世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（見圖）稍早在推特發文，祝福川普夫婦兩人早日康復。（法新社）

    2020/10/02 21:41

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今（2日）宣布，他與夫人梅蘭妮亞皆確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。對此，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稍早在推特發文，祝福川普夫婦兩人早日康復。

    川普今天證實，他與夫人梅蘭妮亞確診武漢肺炎，前白宮醫生傑克森（Ronny Jackson）表示，川普是無症狀感染，預計他能「平安度過這場風暴」。而曾被指責疫情處理不當的譚德塞也在推特發文，祝福川普夫婦「早日完全康復」。

    川普先前因不滿世衛對疫情的處理，於4月宣布凍結對世衛的金援，5月指控世衛是中國的傀儡，並致函譚德塞，指責世衛未正視疫情發展警訊，導致疫情在全球蔓延。川普政府也在7月宣布，於明年7月6日正式退出世衛。

    川普（圖左）在4月宣布凍結對世衛的金援，5月指控世衛是中國的傀儡，並致函譚德塞（圖右），指責世衛未正視疫情發展警訊，導致疫情在全球蔓延。（本報合成）

    川普（圖左）在4月宣布凍結對世衛的金援，5月指控世衛是中國的傀儡，並致函譚德塞（圖右），指責世衛未正視疫情發展警訊，導致疫情在全球蔓延。（本報合成）

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