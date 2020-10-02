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    川普確診》併發肺炎恐提高致死率 醫揭兩大風險因素

    川普（見圖）確診武漢肺炎，醫師認為他的體重、年紀都是主要風險因子。（彭博檔案照）

    川普（見圖）確診武漢肺炎，醫師認為他的體重、年紀都是主要風險因子。（彭博檔案照）

    2020/10/02 22:07

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今（2日）確診感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），專業醫師指出，年齡與體重是川普的主要風險因子，可能使他的病情更複雜，若併發嚴重肺炎將提高致死率，從先前英國首相強森（Boris Johnson）確診病例可知，病況可以在48小時內迅速惡化。

    川普今年已74歲，根據《衛報》報導，澳洲墨爾本聖文森醫院（St Vincent’s hospital）的重症監護醫師狄克森（Barry Dixon）博士說，如果川普併發肺炎就會增加死亡率，「如果他患上了嚴重的肺炎，他的死亡風險要高得多。」

    狄克森指出，65歲以上的患者，以及患有心血管、腦血管疾病的患者，罹患武漢肺炎的死亡率也較高，其他增加死亡率的因素還有吸菸、患有糖尿病等。

    迪克森說，川普的主要風險因子是他的年齡和他體重過重，患病初期症狀較輕並不表示能避免病況加重，在大約1週的時間裡，病患病況看起來有所改善，但通常在第2週會出現肺炎，「這很典型」，若染病第2週併發肺炎，患者有機率在24到48小時內，況狀從很好變成非常爛。

    迪克森指出，前述症狀的其中一個案例，就是曾經確診武漢肺炎的英國首相強森。強森今年3月27日確診感染，一度高燒不退，送入加護病房，與病魔奮戰後成功痊癒，他形容這是「鬼門關前走一遭」，也感謝所有當時大力照顧他的醫護人員。

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