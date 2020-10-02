包廂房監視器錄影外流！3組年輕情侶親熱片被看光光

綜合港媒報導，近日網友發現，一個網路平台帳號突然PO出數段該Party Room中，客人親熱的影片，供所有人觀看，至少已經有3對情侶慘淪春宮片主角。（取自網路）

2020/10/02 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕網路近日驚傳幾段春宮影片，地點在香港麻油地一間供親友間開趴玩樂的Party Room內，數對情侶疑似租用房間時忍不住發生性行為，被監視器拍下後，影片遭到外流，目前已知至少有3對情侶受害。女性負責人目前已經報警處理，並懷疑影片遭她男友的友人外流。

綜合港媒報導，近日網友發現，一個網路平台帳號突然PO出數段該Party Room中，客人親熱的影片，供所有人觀看，至少已經有3對情侶慘淪春宮片主角。影片曝光後引發熱議，網友紛紛質疑店家洩露客人隱私。

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對此，Party Room負責人黃小姐受訪時否認散播影片，她表示，今年2月開始與林姓男友共同經營Party Room，數個月前，林男發現房間內閉路電視（CCTV）監控系統錄下客人親密行為，他並將影片傳給一名男性友人A先生，事後，林男與A先生有金錢糾紛鬧翻。黃小姐指出，上週五發現一個Instgram的帳號流出這些客人親熱影片，還有A先生與林男的對話紀錄，他們懷疑為A先生開設帳號，公開這些片段。

黃小姐指出，Party Room的閉路電視明顯裝設在天花板上，他們在房內也有告示提醒顧客，表示房間有監視器，避免做出過於激烈的行為，不過疑似有客人未注意，還是在房內有性行為。

目前黃小姐已經取消所有房間預約，向客人交代事件，並就此事報警。若A先生確為影片散布者，那他已經明顯觸法，不過一開始傳影片給A先生的林男，也有違法可能，恐將面臨罰責。

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