川普確診》美大選賭盤勝率崩盤 連任期貨一度跳水22％

美媒統計的大選賭盤勝率變化顯示，川普（左）宣布確診後看好度為31％，拜登（右）為65％。（美聯社檔案照）

2020/10/02 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今（2日）在推特宣布與妻子確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），美國媒體公布的大選賭盤變化顯示，65％選民看好民主黨候選人拜登勝出，現任總統川普的看好度則為31％；「川普連任期貨」在消息公布後大跌22％。

美媒《真清晰政治》（RealClearPolitics）大選賭盤勝率變化顯示，川普與拜登的賭盤看好度在今年3月先出現首次黃金、死亡交叉，隨後川普一直遙遙領先拜登，直到今年6月2日再度出現死亡交叉，川普的看好度開始落後拜登，至9月2日險些發生黃金交叉，雙方看好度僅相差0.5個百分點。

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《真清晰政治》大選賭盤勝率指出，在9月29日雙方進行首次電視辯論會前，川普看好度45％、拜登為54％.5，辯論會後雙方差距拉大至40.8％（川普）、59.8（拜登），10月1日為川普39.3％、拜登61.3％，在川普今天宣布確診武漢肺炎後，勝率看好度變成31％（川普）、65％（拜登）。

此外，「FTX加密貨幣衍生品交易所」推出的「川普連任期貨」在消息公布後大跌22％，從0.4美元下跌至0.312美元，不過至傍晚5點回升至0.403美元，之後走勢平緩，不再震盪。該期貨產品是FTX推出的合約衍生性商品，若川普贏得2020年美國總統大選，則以1美元到期交割，反之則為0美元，該商品交易僅限美國地區。

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川普確診消息曝光後，連任期貨一度大跌22％。（圖取自FTX）

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