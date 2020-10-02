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    廣場舞比賽老婦倒地身亡！隊友「跨過去」繼續跳

    中國廣西日前發生一起不幸意外，當地舉辦的一場廣場舞大賽中，一名參賽女性老人突然倒地，躺在地上毫無動靜，但她身邊的隊友第一時間卻不是上前關心，而是繼續表演，甚至有人直接從她身上「跨過去」。（擷取自封面視頻微博）

    中國廣西日前發生一起不幸意外，當地舉辦的一場廣場舞大賽中，一名參賽女性老人突然倒地，躺在地上毫無動靜，但她身邊的隊友第一時間卻不是上前關心，而是繼續表演，甚至有人直接從她身上「跨過去」。（擷取自封面視頻微博）

    2020/10/02 18:17

    〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西日前發生一起不幸意外，當地舉辦的一場廣場舞大賽中，一名參賽女性老人突然倒地，躺在地上毫無動靜，但她身邊的隊友第一時間卻不是上前關心，而是繼續表演，甚至有人直接從她身上「跨過去」。稍後才有工作人員上前查看並協助送醫，最後相關活動被迫暫停，而老人送醫後則不幸死亡。對此，中國網民紛紛批評死者的隊友實在太「冷血」。

    綜合中媒報導，這起意外上月28日發生在廣西羅城仫佬族自治縣，當時舉辦的廣場舞大會中，該名老人在表演時做完旋轉、踢腿的動作後，突然緩緩蹲下，隨後翻身倒地。沒想到，當下除了她正後方一名隊友遲疑地暫時停下動作外，其他人竟繼續跳舞，無一人上前查看，甚至有人直接「跨過」她倒在地上的身體繼續完成動作。

    一段時間後，主辦方發覺不對暫停比賽，隊友才停下動作簇擁到倒地者身邊，現場的工作人員則立刻上前進行CPR等急救，並送醫治療，但仍無法挽回性命。

    據報導，該場活動是當地較大型的賽事活動，吸引不少廣場舞愛好者參加。當天約有50支隊伍參賽，年輕人、老年人都有，比賽從中午開始，而事故時間發生在下午。據了解，死者為一名已退休的老年人，事故發生後，下午活動已全面暫停。

    相關新聞下方，中國網民紛紛批評「一起表演的人太冷漠」、「一起跳舞的太太好冷漠」、「還有從身上跨過去繼續跳的，太可怕了」、「本能反應應該是停止跳舞去查看吧！」、「麻木不仁」、「集體主義精神發揮得淋漓盡致」。

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