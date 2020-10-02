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    川普確診》比對美國疫情統計數據 美媒曝川普惡化機率

    美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），外媒用川普的年紀、體重、宿疾等，對照美國疾病管制與預防中心（CDC）的疫情數據來計算風險。（路透）

    美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），外媒用川普的年紀、體重、宿疾等，對照美國疾病管制與預防中心（CDC）的疫情數據來計算風險。（路透）

    2020/10/02 17:26

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普夫婦確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），外媒用川普的年紀、體重、宿疾等對照美國疾病管制與預防中心（CDC）的疫情數據，赫然發現川普的住院和病逝風險相當高。

    《CNN》報導，美CDC的資料顯示，和18至29歲的年輕人相比，年齡介於65至74歲的人罹患武漢肺炎後住院的風險高出5倍，死亡風險高出90倍，而川普目前正好是74歲。

    另外，依照今年4月的健康檢查來看，川普身高6呎3吋（約190公分），體重則是244磅（約110.6公斤），BMI為30.5，達到輕度肥胖的程度。美CDC資料指出，肥胖會使武漢肺炎患者住院的風險增加2倍。

    同時，川普還是男性，美CDC一項大規模研究發現，全球47個國家當中有41個國家的男性武漢肺炎死亡率高於女性，整體平均下來高出2.4倍，例如中國男性的死亡率為2.8％，高出女性的1.7％，義大利男性更是佔病死患者的70％以上。就美國而言，所有州的男性死亡率都比女性高。

    目前並不清楚川普是否還有其他健康狀況增加風險，從最近一次的體檢來看，川普只是有血壓稍微升高的問題，沒有任何癌症、腎臟問題或糖尿病的症狀，這些疾病都有可能讓武漢肺炎的風險惡化。

    至於50歲的第一夫人梅蘭妮亞，美CDC數據指出，和18至29歲的人相比，年齡在50至64歲的人罹患武漢肺炎後住院的風險高出3倍，病死風險則多出30倍。

    另外，她的身體狀況看似不錯，只是她2018年曾接受腎臟相關的手術，美CDC資料顯示，腎臟疾病患者在確診武漢肺炎後，將增加演變為重症的風險，但目前尚不清楚梅蘭妮亞是否腎臟真的出過問題，以及其嚴重程度如何。

    儘管如此看來川普夫婦的風險很高，但武漢肺炎確診患者還是以輕症或無症狀為主，重症患者比例相對較低，可能還要過幾天才能確認川普夫婦是否會出現症狀。

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