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    川普確診》雖酸「付出代價」 胡錫進難得送祝福：盼度過難關

    過去經常批評川普的中共官媒《環球時報》總編胡錫進（見圖），也難得祝福他能夠「平安渡過這個難關」。（彭博）

    過去經常批評川普的中共官媒《環球時報》總編胡錫進（見圖），也難得祝福他能夠「平安渡過這個難關」。（彭博）

    2020/10/02 17:01

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今（2）日在推特上表示，他和妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）都已確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），將立即開始進行隔離和治療過程。過去經常批評他的中共官媒《環球時報》總編胡錫進雖然開酸「付出代價」，也難得祝福川普能夠「平安渡過這個難關」。

    綜合外媒報導，川普夫婦今天先是宣布自主隔離，接著檢測結果出爐後，川普便證實確診消息，他在推特上表示，「我與梅蘭妮亞對武漢肺炎的檢測為陽性，我們將立即開始自主隔離和復原療程，我們將共同度過難關！」

    梅蘭妮亞確診後，稍早在推特上首次發聲，「就像今年大多數美國人做的那樣，我和川普確診後在家進行隔離，我們狀況相當好，並會取消所有行程，請大家確保自己的身體健康，我們會一起度過難關」。

    過去經常以嚴厲字眼抨擊川普的胡錫進，相當反常地在微博上發文說，「這個消息令人遺憾」，他認為，這件事反映了美國疫情的嚴重程度，開嗆「川普總統一直試圖淡化疫情對美國的衝擊和影響，讓選民們忽視疫情的危害，他自己也長期拒絕戴口罩，防護不足」，強調川普本人和第一家庭「付出代價」。

    不過，胡錫進最後仍送上祝福，「無論如何，希望川普總統和他的夫人能夠平安渡過這個難關，也祝全球所有感染的人平安」。

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