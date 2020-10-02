川普確診》外媒曝美恐爆發憲政危機 引發「總統大位爭奪戰」

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞確診武漢肺炎。（路透）

2020/10/02 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕繼貼身幕僚希克斯（Hope Hicks）1日確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，美國總統川普與夫人梅蘭妮亞也確診染疫，外媒披露，在大選將近之時，美國領導人感染武漢肺炎恐導致嚴重後果，最遭可能引發「總統大位爭奪戰」。

綜合外媒報導，川普今日在推特上宣布確診武漢肺炎，目前已進入隔離程序並接受治療，專家認為，美國總統確診勢必在整體經濟及地緣政治等面向構成影響，而程度則需視川普健康狀況而定。

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影響程度視川普病情而定

政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）總裁布瑞莫（Ian Bremmer）認為，川普確診勢必帶來負面影響，但考量到英國首相強森良好復原的案例，若川普在隔離於白宮期間仍可透過推特頻頻對外發聲，對市場的影響將很小；但若川普連推特都無法照常使用，那事情就嚴重了。

根據《美國憲法》第25條修正案賦予的權利，若川普無法履行職務，他可以自行簽署該案，並將總統職權暫時交付予現任副總統彭斯（Mike Pence），直到川普可履行職務為止。

若彭斯也確診 恐出現權力真空

喬治梅森大學（George Mason University）法學教授索敏（Ilya Somin）表示，衡量到武漢肺炎的傳染性，及對高齡人士的威脅，若彭斯後續也確診染疫而無法履行職務，按憲法規定，則應由民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）出任代理總統。

密西根州立大學法學教授卡爾特（Brian Kalt）指出，若發生上述狀況，可能引發近代美國史上最大的憲政危機之一，由於憲法內容中未明定「總統無力任職的確定程序」，這意味著事情若朝最糟情況發展，即使川普、彭斯或其法律代理人均聲稱可履行職務，民主黨籍的裴洛西仍可自行宣布出任代理總統。

川普、裴洛西水火不容

由於民主黨籍眾議院議長裴洛西與川普政見嚴重不合，兩人多次互相抨擊，被外界評為「水火不容」，若真走到該地步，美國很可能上演「總統大位爭奪戰」，恐導致權力真空期出現，若成真，將是近代美國憲政史上少有的危機。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與川普有如水火不容。（美聯社）

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