為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普確診》外媒曝美恐爆發憲政危機 引發「總統大位爭奪戰」

    美國總統川普與夫人梅蘭妮亞確診武漢肺炎。（路透）

    美國總統川普與夫人梅蘭妮亞確診武漢肺炎。（路透）

    2020/10/02 15:00

    〔即時新聞／綜合報導〕繼貼身幕僚希克斯（Hope Hicks）1日確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，美國總統川普與夫人梅蘭妮亞也確診染疫，外媒披露，在大選將近之時，美國領導人感染武漢肺炎恐導致嚴重後果，最遭可能引發「總統大位爭奪戰」。

    綜合外媒報導，川普今日在推特上宣布確診武漢肺炎，目前已進入隔離程序並接受治療，專家認為，美國總統確診勢必在整體經濟及地緣政治等面向構成影響，而程度則需視川普健康狀況而定。

    影響程度視川普病情而定

    政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）總裁布瑞莫（Ian Bremmer）認為，川普確診勢必帶來負面影響，但考量到英國首相強森良好復原的案例，若川普在隔離於白宮期間仍可透過推特頻頻對外發聲，對市場的影響將很小；但若川普連推特都無法照常使用，那事情就嚴重了。

    根據《美國憲法》第25條修正案賦予的權利，若川普無法履行職務，他可以自行簽署該案，並將總統職權暫時交付予現任副總統彭斯（Mike Pence），直到川普可履行職務為止。

    若彭斯也確診 恐出現權力真空

    喬治梅森大學（George Mason University）法學教授索敏（Ilya Somin）表示，衡量到武漢肺炎的傳染性，及對高齡人士的威脅，若彭斯後續也確診染疫而無法履行職務，按憲法規定，則應由民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）出任代理總統。

    密西根州立大學法學教授卡爾特（Brian Kalt）指出，若發生上述狀況，可能引發近代美國史上最大的憲政危機之一，由於憲法內容中未明定「總統無力任職的確定程序」，這意味著事情若朝最糟情況發展，即使川普、彭斯或其法律代理人均聲稱可履行職務，民主黨籍的裴洛西仍可自行宣布出任代理總統。

    川普、裴洛西水火不容

    由於民主黨籍眾議院議長裴洛西與川普政見嚴重不合，兩人多次互相抨擊，被外界評為「水火不容」，若真走到該地步，美國很可能上演「總統大位爭奪戰」，恐導致權力真空期出現，若成真，將是近代美國憲政史上少有的危機。

    美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與川普有如水火不容。（美聯社）

    美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與川普有如水火不容。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    川普確診》美專家：川普年齡與宿疾 醫療團隊須留意
    2020/10/02 14:22

    川普確診》美專家：川普年齡與宿疾 醫療團隊須留意
    川普確診》確診後首發聲！夫人梅蘭妮亞：近期行程全取消
    2020/10/02 14:16

    川普確診》確診後首發聲！夫人梅蘭妮亞：近期行程全取消

    不只雙語學區 富宇哈佛苑機能超優
    川普確診》白宮隔離中 醫師診斷信揭兩人現況
    2020/10/02 14:00

    川普確診》白宮隔離中 醫師診斷信揭兩人現況
    川普確診武漢肺炎 國際油價跌幅進一步擴大
    2020/10/02 13:47

    川普確診武漢肺炎 國際油價跌幅進一步擴大
    什麼心態！川普確診武漢肺炎 中國網友竟稱「普天同慶」
    2020/10/02 13:35

    什麼心態！川普確診武漢肺炎 中國網友竟稱「普天同慶」
    川普確診》川普夫婦驚傳確診武漢肺炎 美股期貨重挫400點
    2020/10/02 13:21

    川普確診》川普夫婦驚傳確診武漢肺炎 美股期貨重挫400點
    川普確診》震撼！川普證實和妻子確診武漢肺炎
    2020/10/02 13:05

    川普確診》震撼！川普證實和妻子確診武漢肺炎
    國際今日熱門
    前北約秘書長籲歐盟抗中連台 建議3方面加強與台關係
    2020/10/02 09:58

    前北約秘書長籲歐盟抗中連台 建議3方面加強與台關係

    BBC：英廁所每日浪費4億公升水 罪魁禍首竟是「省水馬桶」
    2020/10/01 15:56

    BBC：英廁所每日浪費4億公升水 罪魁禍首竟是「省水馬桶」

    謠言終結站》世衛科學家稱中國疫苗有效？ 香港查核團體︰錯誤訊息
    2020/10/01 15:16

    謠言終結站》世衛科學家稱中國疫苗有效？ 香港查核團體︰錯誤訊息

    曾為初代哆啦A夢、名偵探柯南配音 日本資深聲優富田耕生逝世
    2020/10/01 15:09

    曾為初代哆啦A夢、名偵探柯南配音 日本資深聲優富田耕生逝世

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播