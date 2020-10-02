川普確診》川普治療期間將持續履行總統職務 外媒：大選焦點或重回武肺議題

白宮御醫康利今天發表聲明，指出川普與夫人梅蘭妮亞目前狀況良好，強調川普將持續履行總統的職務，不會間斷，圖為川普。（法新社）

2020/10/02 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天（2日）在推特上表示，自己與夫人梅蘭妮亞確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），將立即進行隔離和治療過程。而白宮御醫康利（Sean P. Conley）緊急發表聲明，指出川普與夫人梅蘭妮亞目前狀況良好，強調川普將持續履行總統的職務，但是，川普確診代表著大選前，美國很難恢復正常生活。

綜合外媒報導，康利今天發佈聲明，指出川普在染疫期間仍會履行總統職務，不會因此而中斷，並向外界說明，川普與其夫人梅蘭妮雅目前狀況良好，他們計畫在治療期間將會待在白宮內，但康利並沒有針對川普夫婦目前是否已出現症狀做出說明，同時也沒有提出明確的治療時間。

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外媒指出，康利還表示，「放心，我預期總統在康復的這段期間會持續工作履行職務，不會停下腳步，同時，我也會持向外界更新任何未來的發展」，而目前川普已經取消了前往佛羅里達州的募款活動行程，但他仍會維持原訂計畫，向武漢肺炎脆弱中老年人口致電。

然而，儘管康利強調川普不會因染疫而中斷履行總統職務，但面臨11月的大選，川普確診一事，有可能會讓美國民意及論調再次回歸到武漢肺炎疫情當中，這幾個月以來川普一直將話題焦點擺在示威暴力、最高法院法官提名、郵寄選票制度上，但現在川普確診了，一切焦點又有可能回到疫情上面。

除了選舉行動外，總統確診的象徵意義將另各州州長及企業主感到不安，或許將重新評估疫情帶來的影響，重新思考各式商業活動、學校、營業場所、公園、商場、海灘、餐廳及工廠或工作場所的開放時間，如此一來，大選前回到正常生活的機率變得更低，無法達到川普預期的「恢復正常」時間點。

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