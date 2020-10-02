軍情動態》南韓現代集團 再獲軍方百億元裝甲車訂單

現代集團Rotem公司已與南韓「國防採購計畫管理局」簽約，將於2023年前向南韓交付K806及K808輪式裝甲車，圖為K808裝甲車。（擷取自現代集團Rotem公司官網）

2020/10/02 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕南韓現代集團Rotem公司（Hyundai Rotem）週二（9月29日）宣佈，獲得南韓軍方價值約新台幣100.6億元訂單，在2023年前向南韓交付K806與K808輪式裝甲車，而這也是該公司與南韓軍方簽署的第3批訂單。

據《Defence Blog》報導，南韓現代集團Rotem公司已與南韓「國防採購計畫管理局」（Defense Acquisition Program Administration，DAPA）簽署近3.48億美元（約為新台幣100.6億元）合約，在2023年前向南韓交付K806及K808輪式裝甲車。

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《Defence Blog》指出，南韓現代集團Rotem公司於2016年獲得第1批訂單，於2018年完成交付。2017年獲得第2批訂單，預計今年交付，而本次簽署的則是第3批訂單。K806及K808裝甲車分別為6X6及8X8輪式裝甲車，具有兩棲能力，能在水、陸平面上通行，K806裝甲車用於後方偵察及保護任務等，可容納9名官兵，K808裝甲車則用於前線部署，體積較大，在水中前進速度最快可達時速每小時10公里。

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