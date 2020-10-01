中國國慶前夕 印度成功試射增程型超音速巡弋飛彈

印度國防部長辛格公布「布拉莫斯」超音速巡弋飛彈試射成功的畫面。（圖／推特@rajnathsingh）

2020/10/01 22:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕印中關係緊張之際，印度繼日前首度在邊境部署「無畏」（Nirbhay）遠程亞音速巡弋飛彈，鎖定西藏的軍事目標後，印度國防部又在9月30日宣布，當天成功試射一枚增程版「布拉莫斯」（Brahmos）超音速巡弋飛彈，該飛彈可搭載核彈頭，能夠擊中400多公里外的目標，可用來對付中國空軍。

據印媒報導，該導彈於當地時間30日上午10時30分在東部奧迪沙邦的錢迪普爾飛彈發射場附近，以移動發射台成功試射，代表印度國防實力大幅提升，射程已從300公里至450公里。這是印度第二次進行增程版「布拉莫斯」巡弋飛彈試射。

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印度國防部長辛格（Rajnath Singh）透過推特發文，公布試射畫面，並強調這次試射成功，將可大大提升印度國防自主的計畫。

2006年服役的「布拉莫斯」是印度和俄羅斯聯合研製的超音速巡弋飛彈，時速為2.8馬赫至3馬赫，是目前世界上最快反艦導彈，可攜帶300公斤常規彈頭，原本主要用來對付印度洋的艦艇，但近年經過改良，已可搭載核彈頭，並能由戰機攜帶，以「空對空」作戰方式對付中國空軍。

「布拉莫斯」已在印度陸軍、海軍和空軍服役，目前印度軍方還在開發極音速（hypersonic，又稱高超音速）的「布拉莫斯二代」和方便蘇愷30（SU-30）戰機攜帶的縮小版（能帶3枚）。

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