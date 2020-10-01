只盼中秋平安！香港詞神林夕應景作詞「慶中秋」酸港警濫捕

香港中秋夜不安寧，港警濫捕市民已成香港日常，許多港人今年不再盼中秋愉快，只盼中秋平安。對此，香港詞神林夕特別為今年香港的中秋夜作詞，歌詞精闢酸爆港警濫捕的行徑。圖為港警今日隨機截查市民。（歐新社）

2020/10/01 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕香港中秋夜不安寧，港警濫捕市民已成香港日常，許多港人今年不再盼中秋愉快，只盼中秋平安。對此，香港詞神林夕特別為今年香港的中秋夜作詞，歌詞精闢酸爆港警濫捕的行徑。

林夕今日在臉書發文，開頭便一語雙關嘆道，「每逢過節，必有過節」，並指出香港的中秋夜情景是「市民忙著中秋團團，警察忙著拘捕市民，斥喝記者」，如此光景已「香港新常態」。

請繼續往下閱讀...

林夕指出，今日一名38歲的女子協同母親等三人疑似不慎走過港警封鎖線，而遭港警截查，該名女子的母親原以為焦急向港警出示在書店購物的收據，足以證明他們沒有參與遊行，最後，還是不足以讓女兒與友人免於被拘捕。

對此，林夕嘆息，他們被捕的「罪名大概是？團團之夜巧遇國慶之日，應該叫國家團圓日，慶祝成功抓捕……目前尚未破百，同志仍須努力。」

林夕更特別為此事件作「慶中秋之歌」一詞，全詞內容為「你已經違反限聚令」重複9次後，再接續「請回到人行道」重複9次。

貼文一出，香港網友悲嘆，「香港的真相：警暴橫行、扭曲法治」、「其他區都有亂捉人」、「中秋平安」。

林夕所作「慶中秋之歌」，歌詞全文如下：

你已經違反限聚令你已經違反限聚令你已經違反限聚令

你已經違反限聚令你已經違反限聚令你已經違反限聚令

你已經違反限聚令你已經違反限聚令你已經違反限聚令

請回到人行道請回到人行道請回到人行道請回到人行道

請回到人行道請回到人行道請回到人行道請回到人行道

請回到人行道請回到人行道請回到人行道請回到人行道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法