在日藏、維族人士 籲日本制定法案制裁中國

在日藏族與維吾爾族人士選在中國十一國慶為，在日本國會內召開會議，抗議中國政府迫害少數民族。（取自產經新聞）

2020/10/01 20:32

〔駐日特派員林翠儀／東京一日報導〕全球藏族與維吾爾族人士為抗議中國政府迫害少數民族，選在中國十一國慶於全球36國、88個地點舉辦串連抗議活動，日本維吾爾協會和世界南蒙古會議等團體，今天也在日本國會內召開會議，呼籲日本國會議員提高對中國譴責的聲量，仿照美國制定人權保障法案制裁中國當局參與鎮壓的迫害者。

這項會議也同時發表決議文，呼籲全球團結對抗中國對少數民族的滅族政策。

請繼續往下閱讀...

日本產經新聞報導，會議中藏族人士澤仁多吉現身說法，指控中國當局強對對西藏自治區的監控，他表示，移動時必須隨身帶著身分證，國境的監視也愈趨嚴格。

世界南蒙古會議幹事長Olhunud Daichin表示，今年9月起中國當局強制蒙族學童漢語教育，教科書均改成中文，蒙古傳統儀式的記載也從教科書中消失，他指控這是中國當局刻意抹殺蒙古人的語言文化。

日本維吾爾協會會長于田kerimu指出，維族人為小子命名時，被迫只能選擇中國政府規定的名字。

會議結束後的記者會上，Olhunud Daichin表示，希望重視自由民主的日本，也能像美國一樣制定「維吾爾人權法」法案，對參與鎮壓維族的中國當局者進行制裁。

對於中國迫害維族的人權問題，日本政府發言人加藤勝信在日前的記者會中，已公開表示日方的關切和持續關注的態度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法