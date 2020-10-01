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    在日藏、維族人士 籲日本制定法案制裁中國

    在日藏族與維吾爾族人士選在中國十一國慶為，在日本國會內召開會議，抗議中國政府迫害少數民族。（取自產經新聞）

    在日藏族與維吾爾族人士選在中國十一國慶為，在日本國會內召開會議，抗議中國政府迫害少數民族。（取自產經新聞）

    2020/10/01 20:32

    〔駐日特派員林翠儀／東京一日報導〕全球藏族與維吾爾族人士為抗議中國政府迫害少數民族，選在中國十一國慶於全球36國、88個地點舉辦串連抗議活動，日本維吾爾協會和世界南蒙古會議等團體，今天也在日本國會內召開會議，呼籲日本國會議員提高對中國譴責的聲量，仿照美國制定人權保障法案制裁中國當局參與鎮壓的迫害者。

    這項會議也同時發表決議文，呼籲全球團結對抗中國對少數民族的滅族政策。

    日本產經新聞報導，會議中藏族人士澤仁多吉現身說法，指控中國當局強對對西藏自治區的監控，他表示，移動時必須隨身帶著身分證，國境的監視也愈趨嚴格。

    世界南蒙古會議幹事長Olhunud Daichin表示，今年9月起中國當局強制蒙族學童漢語教育，教科書均改成中文，蒙古傳統儀式的記載也從教科書中消失，他指控這是中國當局刻意抹殺蒙古人的語言文化。

    日本維吾爾協會會長于田kerimu指出，維族人為小子命名時，被迫只能選擇中國政府規定的名字。

    會議結束後的記者會上，Olhunud Daichin表示，希望重視自由民主的日本，也能像美國一樣制定「維吾爾人權法」法案，對參與鎮壓維族的中國當局者進行制裁。

    對於中國迫害維族的人權問題，日本政府發言人加藤勝信在日前的記者會中，已公開表示日方的關切和持續關注的態度。

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