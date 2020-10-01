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    路透：歐盟峰會將再要求中國「開放市場」 今年簽定投資協議

    根據外媒曝光的歐盟聲明草案，歐盟堅持簽署歐中投資協議的前提，中國必須先取消歐盟企業進入中國市場的一切的阻礙，並實際改善產能過剩問題。圖為歐盟執委會主席馮德萊恩。（路透）

    根據外媒曝光的歐盟聲明草案，歐盟堅持簽署歐中投資協議的前提，中國必須先取消歐盟企業進入中國市場的一切的阻礙，並實際改善產能過剩問題。圖為歐盟執委會主席馮德萊恩。（路透）

    2020/10/01 21:06

    〔即時新聞／綜合報導〕中國與歐盟已經談了近7年的投資協議，雙方都有意趕在今年底前完成，不過根據外媒曝光的歐盟聲明草案，歐盟堅持在雙方正式簽署中歐投資協議的前提是，中國必須先取消歐洲企業進入中國市場的一切的阻礙，並實際改善產能過剩問題，另外聲明也譴責中國在香港強推《港版國安法》所造成的危害。

    根據《路透》 報導，由歐盟成員國領袖所組成的歐盟高峰會，將在今天（1日）起舉行為期兩天的會議中，討論歐盟的對中政策；根據《路透》獲得的聲明草稿指出，歐盟將重申要求中國兌現在2019年的承諾，即對歐洲企業完全開放中國市場的諾言。

    聲明草案指出，中國為體制競爭對手（systemic rival），要求中國必須先履行過去的承諾，包括取消任何阻礙市場開放的措施、在產能過剩問題上有實際的解決進展，並參加世界貿易組織的「工業補貼談判」；聲明也重申對中國人權問題的憂慮，並對在香港的人權自由大倒退、迫害少數族群等議題表達「嚴重關切」。

    雖然歐盟與中國互為重要的國際貿易夥伴，也都希望能簽署歐中投資協議，但由於中國始終不願完全開放市場，使雙方即便協商了近7年都毫無進展，但近年歐盟對中國的態度日益強硬，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）更在9月14日的中歐高峰會上，要求中國領導人習近平「解除一切中國對歐洲企業設下的限制」，強調歐洲在貿易中不會再被利用。

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