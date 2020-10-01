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    好苦！中國民眾掛國慶布條 感謝官員光臨索賄10萬元

    中國福建莆田1名受害人遭貪官強拆房屋，掛出布條將此事曝光。（圖取自微博）

    中國福建莆田1名受害人遭貪官強拆房屋，掛出布條將此事曝光。（圖取自微博）

    2020/10/01 20:36

    〔即時新聞／綜合報導〕中共官方現正歡度「十一國慶」，不過卻有中國民眾掛出抗議布條，寫著「慶祝國慶，感謝陳新文書記光臨本戶索賄十萬元」，照片一出立刻在微博瘋傳，中國網友痛批：「人民好苦」。

    根據中國《法制傳媒》報導，福建莆田仙遊縣榜頭鎮紫洋社區的共產黨支部，當地書記陳新文把正在興建房屋的村民當成提款機，村民陳志高向紀律委員會的監察委員檢舉，陳新文從去年11月房屋興建期間，以手續審批不過為由，成功索賄10萬人民幣（約台幣42萬元）。

    陳志高說，被逼迫付出的這筆賄款是用家人的信用卡轉帳支付的，不料陳新文在動土前又來索取2斤名貴的「冰島普洱」茶葉，同年12月14日房屋終於開始興建，陳新文又來索取5斤名貴的「玉女散花」茶葉，2020年1月23日陳開始索取洋酒、2月要香菸、3月繼續要茶葉，總價值達到數萬元人民幣。

    陳志高提到，今年4月15日，陳新文要求他向其他村莊的中學捐款15萬人民幣（約台幣63.8萬元），否則就要對房屋進行拆除作業，不過官員在一次敲詐50萬人民幣（約台幣212.8萬元）失敗後，還是將房屋拆得亂七八糟，受害人因此掛出布條，寫著「慶祝國慶，感謝陳新文書記光臨本戶索賄十萬元」，目前當局已經介入調查。

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