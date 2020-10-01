孟晚舟控美方忽視關鍵證據 加國法院暫停引渡聽證會

孟晚舟（見圖）以美方刻意忽略關鍵證據為由，要求加拿大法官暫停審理引渡案。（彭博）

2020/10/01 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕華為財務長孟晚舟力拒引渡至美國受審，其律師團控美方刻意遺漏關鍵證據，意圖誤導加拿大政府將孟晚舟引渡；最終加拿大法院為考量此證據遭遺漏一事，昨天（9月30日）決定暫停引渡聽證會。

綜合外媒報導，孟晚舟被美方指控，在與匯豐銀行的簡報中，隱瞞了華為與其子公司星通技術公司（Skycom Tech Co Ltd）的關係，導致匯豐銀行錯認為兩者只是合作企業；匯豐銀行為華為公司向伊朗出售美國設備提供金融支持，結果觸犯金融欺詐罪，並違反了美國對伊朗進行的制裁令。

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孟晚舟的律師稱此引渡案受美國總統川普的政治介入，其中有兩張關鍵簡報遭到美方刻意忽略，這兩張簡報顯示孟晚舟沒有誤導匯豐銀行；孟晚舟也稱，華為和星通技術公司在伊朗的合作關係，以匯豐銀行對美國貿易法的瞭解，已提供足夠的訊息。

加拿大檢察官弗雷特（Robert Frater）認為，該簡報就是華為說服匯豐銀行的一項工具，讓匯豐銀行相信華為與星通是來自不同企業，若法官接受辯方要求，繼續深入檢視證據，「加拿大法院將被迫審視美國法律的所有細節」；他稱辯護律師此舉只是為了拖長法院審理的時間，「這是一場引渡聽證會，不應該是場審判」。

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