什麼！愛爾蘭法院：Subway的麵包不是法律定義上的麵包

愛爾蘭Subway要求退回過去徵收的營業稅，卻被最高法院駁回，因為Subway麵包含糖量太高，不是法律定義上的麵包。Subway潛艇堡示意圖。（彭博）

2020/10/01 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕Subway以各式各樣口味的麵包搭配肉類、青菜而標榜是健康速食，不過，愛爾蘭Subway經銷商Bookfinders近來要求退回過去徵收的營業稅，卻被最高法院駁回，因為Subway的麵包含糖量太高，不是法律定義上的麵包。

據《愛爾蘭時報》報導，Bookfinders認為，Subway的大部份營業額都不應該收取21％營業稅，應徵稅率為0才對，但由愛爾蘭最高法院5名法官組成的合議庭認為，Subway麵包的糖含量占了麵粉重量的10％，不符合營業稅法定義裡的麵包，因此在該法裡不能稱之為「食品（food）」。

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原來，愛爾蘭1972年訂立的營業稅，為了要將主食麵包和其他用麵團製成的烘焙食品準確區分開來，規定糖、脂肪和改良劑等成分的重量不得超過麵團麵粉重量的2％。

最高法院法官奧唐內爾（Donal O'Donnell）表示，Subway的茶和咖啡等熱飲，還有潛艇堡都在1972年營業稅規定的稅率之內，應徵稅率為13.5％，雖然法院可以理解零售商希望對茶和咖啡實行零稅率，但外賣食品還是適用於用中等稅率的營業稅。

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