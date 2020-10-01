為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    什麼！愛爾蘭法院：Subway的麵包不是法律定義上的麵包

    愛爾蘭Subway要求退回過去徵收的營業稅，卻被最高法院駁回，因為Subway麵包含糖量太高，不是法律定義上的麵包。Subway潛艇堡示意圖。（彭博）

    愛爾蘭Subway要求退回過去徵收的營業稅，卻被最高法院駁回，因為Subway麵包含糖量太高，不是法律定義上的麵包。Subway潛艇堡示意圖。（彭博）

    2020/10/01 12:17

    〔即時新聞／綜合報導〕Subway以各式各樣口味的麵包搭配肉類、青菜而標榜是健康速食，不過，愛爾蘭Subway經銷商Bookfinders近來要求退回過去徵收的營業稅，卻被最高法院駁回，因為Subway的麵包含糖量太高，不是法律定義上的麵包。

    《愛爾蘭時報》報導，Bookfinders認為，Subway的大部份營業額都不應該收取21％營業稅，應徵稅率為0才對，但由愛爾蘭最高法院5名法官組成的合議庭認為，Subway麵包的糖含量占了麵粉重量的10％，不符合營業稅法定義裡的麵包，因此在該法裡不能稱之為「食品（food）」。

    原來，愛爾蘭1972年訂立的營業稅，為了要將主食麵包和其他用麵團製成的烘焙食品準確區分開來，規定糖、脂肪和改良劑等成分的重量不得超過麵團麵粉重量的2％。

    最高法院法官奧唐內爾（Donal O'Donnell）表示，Subway的茶和咖啡等熱飲，還有潛艇堡都在1972年營業稅規定的稅率之內，應徵稅率為13.5％，雖然法院可以理解零售商希望對茶和咖啡實行零稅率，但外賣食品還是適用於用中等稅率的營業稅。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    麥當勞Q2淨收入縮水300億 將棄日本持股、關閉在美餐廳
    2020/07/29 11:35

    麥當勞Q2淨收入縮水300億 將棄日本持股、關閉在美餐廳
    健康網》吃速食易引起發炎反應 長期下來恐影響壽命
    2020/07/23 20:46

    健康網》吃速食易引起發炎反應 長期下來恐影響壽命

    宏匯開幕搶先看 小資女最強穿搭術
    英國民眾歡呼雀躍！這個月終於有麥當勞可以吃了
    2020/05/02 11:38

    英國民眾歡呼雀躍！這個月終於有麥當勞可以吃了
    嘴好饞！紐西蘭放寬封鎖 民眾大排長龍買速食
    2020/04/28 09:49

    嘴好饞！紐西蘭放寬封鎖 民眾大排長龍買速食

    動態抗波動 也能追收
    國際今日熱門
    評中共中央委員會工作條例 鮑彤：鞏固習近平永遠核心地位
    2020/09/30 17:26

    評中共中央委員會工作條例 鮑彤：鞏固習近平永遠核心地位

    多個跨國援助組織爆駐非人員性侵至少51女 淚控「世衛」是最大加害者
    2020/09/30 14:42

    多個跨國援助組織爆駐非人員性侵至少51女 淚控「世衛」是最大加害者

    創全球最高木建築紀錄！ 日建商計畫打造70公尺木造大樓
    2020/09/30 14:00

    創全球最高木建築紀錄！ 日建商計畫打造70公尺木造大樓

    軍武新知》美空軍重啟「機器飛行員」飛測 成功完成所有目標
    2020/09/30 14:09

    軍武新知》美空軍重啟「機器飛行員」飛測 成功完成所有目標 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播