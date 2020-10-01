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    川普拜登辯論激戰期間 推特刪除逾130個伊朗問題帳號

    推特與FBI合作，在週三公布近期移除了130多個來自伊朗的問題帳號，因為這些帳號試圖干擾關於首場總統辯論會的公眾討論（public conversation）。圖為美國總統大選辯論會情況。（路透）

    推特與FBI合作，在週三公布近期移除了130多個來自伊朗的問題帳號，因為這些帳號試圖干擾關於首場總統辯論會的公眾討論（public conversation）。圖為美國總統大選辯論會情況。（路透）

    2020/10/01 11:52

    〔即時新聞／綜合報導〕2020美國總統大選將在11月登場，首場公開辯論昨日落幕，美國總統川普和民主黨總統候選人拜登交手情況成為國際社群討論焦點；對此，推特（TWTR.N）週三表示，與美國聯邦調查局（FBI）合作，近期移除了130多個來自伊朗的問題帳號，因為這些帳號試圖干擾關於首場總統辯論會的公眾討論（public conversation）。

    推特1日發布公告表示，「根據FBI提供的情報，昨晚我們刪除了約130個看似來自於伊朗的帳號；這些帳號試圖在2020年美國總統辯論中擾亂公眾討論」，「我們迅速地找出了這些帳戶，並將它們從Twitter上刪除，並與同行分享了完整、詳細的相關訊息」推特貼上2個被刪除的帳號截圖做為範例，並補充，這些帳號對公眾討論沒有造成影響，而該公司未來也將持續保持警惕。

    推特表示，「根據標準流程，在調查完成後，這些帳號和它們發布的內容將會受到懲罰。」推特附上的2張範例，其中一則推文寫著「你也正為了找樂子而收看辯論會嗎？（are You watching For Fun too?）」並隨文附上一張條狀圖，呈現觀眾收看辯論會的各種目的，以及各項目人數百分比。除此之外，還有幾個問題帳號透露出明顯支持川普的傾向。

    根據《路透》報導，推特表示自己上星期才和臉書合作，辨識並移除350多個可能被俄羅斯情報機構利用的帳號，這些帳號被用以散佈駭客取得的機密文件，以此干擾接下來的美國大選。2間公司都表示，據聯邦調查局的資訊，已經辨識出了其中一個意圖干擾大選的犯罪網。

    在此前，美國情報機構、高級官員已警告外國網絡犯罪分子等可能會散佈有關選舉的虛假訊息，其中更點名俄羅斯、中國、伊朗和北韓相關駭客將試圖瞄準2020年美國總統大選。

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