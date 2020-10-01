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    全球首位愛滋病治癒者血癌過世 國際愛滋病學會悼念、感謝貢獻

    全球首位愛滋病治癒者布朗（Timothy Ray Brown）因白血病辭世。（美聯社）

    全球首位愛滋病治癒者布朗（Timothy Ray Brown）因白血病辭世。（美聯社）

    2020/10/01 10:46

    〔即時新聞／綜合報導〕歷經數月與白血病的奮勇抗戰，全球首位愛滋病治癒者布朗（Timothy Ray Brown）於9月29日辭世，享年54歲，國際愛滋病學會（IAS）今日公開哀悼這位「柏林病人（the Berlin patient）」。布朗這位特別的病例對愛滋病醫治有長足貢獻，病癒之後的他也經常出席相關研討會，甚至2016年還有1位倫敦患者也循類似療法成為全球第2名愛滋病治癒者。

    布朗1990年代前往德國柏林擔任翻譯，卻被診斷感染愛滋病，2006年又接著診斷出罹患白血病；對此，柏林大學血癌專家胡特（Gero Hüetter）認為，骨髓移植是布朗戰勝白血病的最佳機會，但若能找到對HIV病毒具天然免疫力的基因突變捐贈者，也許連愛滋病也能一同治癒。

    布朗分別於2007年及2008年接受同1位捐贈者骨髓的2次移植，此後，他的愛滋病篩檢皆呈陰性。2016年，倫敦1位病人也循類似於布朗的療法成功擊敗愛滋病魔，成為第2位治癒者，但此罕見移植手術風險高，且合適的捐贈者稀少，故此療法無法普及。

    愛滋病癒後的布朗經常出席愛滋病研討會，對增進醫學界在愛滋病領域的理解貢獻良多，但他仍飽受白血病之苦；布朗在本週二因癌辭世，他的伴侶提姆（Tim Hoeffgen）透過臉書公開了這項消息，「我沉痛地宣布，在經歷與白血病5個月的奮戰過後，布朗在今天下午去世了，我和幾位朋友都陪在他身邊」。

    除了向布朗這一路曾協助過他的醫護人員、科學家等致謝外，提姆又補充，「布朗2010年公開了自己『柏林病人』的身分，終其一生也致力於分享自己愛滋病治癒的故事，成為希望大使，也在癒後提供研究人員許多血液和組織樣本，以供研究」，「他擁有有趣又溫柔的靈魂」。

    根據《CNN》報導，IAS主席卡馬魯扎曼（Adeeba Kamarulzaman）則代表該會向布朗、提姆與其親友等致意，「我們感謝布朗和他的醫生胡特，他們為科學家們探索治癒愛滋病領域敞開了大門，我們由衷、誠摯地向他們表達感謝」。

    根據聯合國愛滋病聯合規劃署（Joint United Nations Programme on HIV/AIDS）數據，全球目前有3800萬人罹患愛滋病或感染人類免疫缺陷病毒（HIV）。

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