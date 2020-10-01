土耳其執政黨批新疆政策 中國使館強烈抗議

2020/10/01 02:36

〔中央社〕土耳其執政黨正義發展黨在中國十一前夕，於29日批評北京在新疆的政策「內含對維吾爾人的專橫做法」，敦促尊重人權。中國駐土耳其大使館30日發聲明表達「強烈抗議」。

據安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，正義發展黨（AK Party）發言人契利克（Omer Celik）29日在記者會中指出，土耳其一直密切關注中國新疆維吾爾自治區的人權和信仰自由，以及2017年實施的「新疆維吾爾自治區去極端化條例」，此一條例內含對維吾爾人的負面和專橫做法。

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報導引述契利克指出，中國對維吾爾人、對新疆穆斯林少數族群的作為和政策，安卡拉當局向來都當做是自己的事情。

對此，中國駐土耳其大使館30日在官網張貼聲明指出，契利克「有關涉疆表態與中國新疆維吾爾自治區的現實完全不符，中國駐土耳其大使館對此表示強烈抗議。在涉疆問題上應尊重基本事實，我們不接受任何無端指責」。

契利克29日指出，任意拘禁、限制宗教自由、強迫學習中文等做法受到國際社會關注，聯合國針對相關議題的報告有些方面令人憂心。

中國駐土耳其大使館在聲明中指出：「涉疆問題不是什麼人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、反分裂問題。中國政府依法在新疆採取反恐和去極端化措施，極大扭轉了新疆安全形勢。」

契利克29日強調：「我們在此一議題上唯一的願望就是，維吾爾突厥人做為平等公民，得以生活在繁榮與和平之下，並且對中國的發展、社會和平、繁榮和安全做出貢獻。」他並表示，安卡拉已一再敦促北京尊重維吾爾突厥人和少數族群的權利。

他指出，「土耳其支持一個中國政策，我們當然尊重中國領土完整和主權」、「我們支持中國打擊恐怖主義的權利」。但是契利克強調：「對維吾爾突厥人的做法不可同日而語，恐怖分子與無辜平民必須予以嚴肅區分。」（編輯：楊昭彥）

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