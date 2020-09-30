武漢肺炎》要填120個欄位 日本確診線上資料庫使用率僅4成

日本武漢肺炎確診案例線上資料庫「HER-SYS」使用率僅4成，多數醫療人員表示該資料庫耗時複雜，導致使用不普及。圖為日本醫療人員。（路透）

2020/09/30 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本厚勞省28日公布武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診案例線上資料庫「HER-SYS」使用調查結果，多數人員表示該資料庫耗時複雜，實際上只有4成的醫療機構使用該資料庫，大部分機構仍以紙本作業為主。

綜合外媒報導，日本5月推出線上資料庫「HER-SYS」，是為了讓中央與地方政府更快速、省力的共享武漢肺炎相關資訊。有設置保健所的155個地方政府中，有154個引進此系統，而針對設有「海外歸國與可能接觸病毒者」特別門診的醫院，政府也發放使用該系統的帳號。

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但使用調查顯示，許多醫療機構表示使用「HER-SYS」系統相當耗時，要填寫多達120個欄位，有些醫療機構甚至需要重複作業，填完線上表格後仍要填寫紙本。東京聖盧克國際醫院（St. Luke's International Hospital）感染控制科主任坂本史衣（Fumie Sakamoto）表示，東京和大阪這2個地區大部分的醫院都沒有安裝「HER-SYS」，因為他們有自己的系統。

日本厚勞省官員Hiroshi Umeda表示，他們會以這項調查內容對「HER-SYS」進行改進，並請教專家提供建議，讓系統變得更方便好用。16日就任日本首相的菅義偉也提出各種數位化政策，將創設「數位廳」來整合各單位的數位資訊。

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