女子海上漂流獲救！女兒接到消息...是失蹤2年的媽

哥倫比亞漁民上週在海面上發現一名漂浮女子，立刻將她救上岸。（擷取自臉書）

2020/09/30 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞漁民上週在海面上發現一名漂浮女子，立刻將她救上岸。相關單位確認身分後聯絡家屬後，驚訝地發現這名46歲女子已經失蹤2年，家人也立刻幫忙她募款，希望籌錢讓她回家。有外媒報導指出，該片海域加勒比海時常有虎鯊、公牛鯊等攻擊性強的鯊魚出沒，女子表示，她在海上漂流、意識恍惚之時，好像感受到有鯊魚圍繞著她。

綜合外媒報導，這名女性名叫安潔莉卡（Angelica Gaitan）。哥倫比亞漁民羅蘭（Roland Visbal）與一名朋友上週六在哥倫比亞港附近工作時，發現一塊疑似漂流木的物體在水中浮載浮沉，仔細一看，才發現是該「漂流木」其實是一位穿著救生圈的女性，看到船後，她立刻伸手求救，他們也緊急將她拖到船上，並給她水喝。羅蘭表示，當他們把安潔莉卡拖到甲板上時，發現她非常虛弱，若繼續在海裡漂流，可能就會虛弱而死。

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安潔莉卡上甲板後第一句話表示：「感謝上帝，我還活著」，接著開始哭泣，她隨後也被送到當地醫院治療。據報導，安潔莉卡受訪時指出，她受到丈夫長達20年的家暴，因此她在2年前逃家，流浪一段時間後住進收容所。不幸地是，她在收容所也遭到霸凌，最後更被踢出收容所。她一時想不開，想要結束一切，向一位女性借錢買了車票跑到海邊，最後就變成現在的狀況。

對此，安潔莉卡的女兒亞歷珊德菈（Alejandra Castiblanco）表示，報導母親受家暴的是假新聞，她的父親從來沒虐待過母親。亞歷珊德菈說，母親患有心臟疾病，該病發作後影響她的心理健康，並透露母親甚至會對名貴的汽車有一種恐懼感，每次看到這些豪華轎車都會尖叫。

亞歷珊德菈說，最後一次聽到母親是在2018年，那時他們聽說她跑去投奔親兄弟。目前，安潔莉卡的家人正在募資，希望籌錢讓她回家，並讓家人們能好好照顧她。

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