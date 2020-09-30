拉攏？稱「某國」擴大南海爭議 中駐日大使：盼日方發揮作用

中美對峙持續，雙方在南海的軍事動作更是頻頻，圖為2018年解放軍海軍在南海展示武力。（路透）

2020/10/01 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕中美對峙持續，雙方在南海的軍事動作更是頻頻，中國駐日本大使孔鉉佑暗稱「個別國家」故意讓南海局勢複雜化、爭議擴大化，呼籲日本「明辨是非」。

中國駐日大使館網站昨（29）日刊出中國駐日大使孔鉉佑針對涉華（中）議題的看法，其中提到南海問題時，他先表示，南海問題不時受到日本國內輿論關注，接著主動釋出善意，表示中日雙方在南海局勢「一直保持向好發展，這個問題不是中日之間的問題」。

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孔鉉佑聲稱，中國面對南海爭議，一直主張「直接和當事國家在尊重歷史事實的基礎上，根據國際法、通過談判協商和平解決」，強調「近年中方與有關當事方簽署或發表了多個聯合聲明、備忘錄等文件，就解決有關爭議保持著順暢的溝通」。

孔鉉佑不忘暗指美國，表示近年「個別國家」打著「航行自由行動的旗號」前往南海，顯示軍事存在，實則故意使南海局勢複雜化、爭議擴大化。

孔鉉佑暗示道，「若任由其挑釁滋事甚至推波助瀾只會使南海局勢更加緊張，南海的航行自由才真正受到威脅」，呼籲日方明辨是非利害，真正從南海的和平安寧出發看待這些動向，並為此「發揮建設性作用」。

中國駐日本大使孔鉉佑（見圖）也針對南海問題提出看法，並暗稱「個別國家」故意讓南海局勢複雜化、爭議擴大化，呼籲日本明辨是非。（美聯社）

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