為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拉攏？稱「某國」擴大南海爭議 中駐日大使：盼日方發揮作用

    中美對峙持續，雙方在南海的軍事動作更是頻頻，圖為2018年解放軍海軍在南海展示武力。（路透）

    中美對峙持續，雙方在南海的軍事動作更是頻頻，圖為2018年解放軍海軍在南海展示武力。（路透）

    2020/10/01 00:01

    〔即時新聞／綜合報導〕中美對峙持續，雙方在南海的軍事動作更是頻頻，中國駐日本大使孔鉉佑暗稱「個別國家」故意讓南海局勢複雜化、爭議擴大化，呼籲日本「明辨是非」。

    中國駐日大使館網站昨（29）日刊出中國駐日大使孔鉉佑針對涉華（中）議題的看法，其中提到南海問題時，他先表示，南海問題不時受到日本國內輿論關注，接著主動釋出善意，表示中日雙方在南海局勢「一直保持向好發展，這個問題不是中日之間的問題」。

    孔鉉佑聲稱，中國面對南海爭議，一直主張「直接和當事國家在尊重歷史事實的基礎上，根據國際法、通過談判協商和平解決」，強調「近年中方與有關當事方簽署或發表了多個聯合聲明、備忘錄等文件，就解決有關爭議保持著順暢的溝通」。

    孔鉉佑不忘暗指美國，表示近年「個別國家」打著「航行自由行動的旗號」前往南海，顯示軍事存在，實則故意使南海局勢複雜化、爭議擴大化。

    孔鉉佑暗示道，「若任由其挑釁滋事甚至推波助瀾只會使南海局勢更加緊張，南海的航行自由才真正受到威脅」，呼籲日方明辨是非利害，真正從南海的和平安寧出發看待這些動向，並為此「發揮建設性作用」。

    中國駐日本大使孔鉉佑（見圖）也針對南海問題提出看法，並暗稱「個別國家」故意讓南海局勢複雜化、爭議擴大化，呼籲日本明辨是非。（美聯社）

    中國駐日本大使孔鉉佑（見圖）也針對南海問題提出看法，並暗稱「個別國家」故意讓南海局勢複雜化、爭議擴大化，呼籲日本明辨是非。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    阻中併吞南海 美國計畫與印度、澳洲、日本舉行四方對話
    2020/08/30 20:18

    阻中併吞南海 美國計畫與印度、澳洲、日本舉行四方對話
    西太平洋擴大部署！美軍少將：今晚就能一戰
    2020/05/17 18:46

    西太平洋擴大部署！美軍少將：今晚就能一戰

    玖原建設董事長：貨幣寬鬆資金泛濫 房產保值
    加入海權爭奪戰 日最大軍艦「加賀號」將行駛南海、印度洋
    2018/07/04 15:27

    加入海權爭奪戰 日最大軍艦「加賀號」將行駛南海、印度洋
    日媒：最遲2030年 中國組建航艦打擊群
    2018/01/02 06:00

    日媒：最遲2030年 中國組建航艦打擊群

    動態抗波動 也能追收
    聯手對抗中國！日本欲與美、印、澳組成聯盟
    2017/10/29 10:56

    聯手對抗中國！日本欲與美、印、澳組成聯盟
    國際今日熱門
    軍情動態》威嚇中國 印度邊境首度部署遠程巡弋飛彈
    2020/09/30 06:11

    軍情動態》威嚇中國 印度邊境首度部署遠程巡弋飛彈

    武漢肺炎》南韓研究：9成康復者出現後遺症
    2020/09/30 06:01

    武漢肺炎》南韓研究：9成康復者出現後遺症

    科威特國家元首薩巴赫過世 王儲繼位
    2020/09/30 02:12

    科威特國家元首薩巴赫過世 王儲繼位

    自由日日shoot》美主流媒體選邊站？狂黑川普 善待拜登！
    2020/09/30 05:30

    自由日日shoot》美主流媒體選邊站？狂黑川普 善待拜登！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播