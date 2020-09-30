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    被製作人預言「將愛上隔離生活」 美劇男星真的確診

    美劇《宅男行不行》男主角帕森斯（圖右）週一表示，自己和丈夫斯派沃克（圖左）都在三月確診武漢肺炎。（美聯社）

    美劇《宅男行不行》男主角帕森斯（圖右）週一表示，自己和丈夫斯派沃克（圖左）都在三月確診武漢肺炎。（美聯社）

    2020/09/30 22:36

    〔即時新聞／綜合報導〕美劇《宅男行不行》（The Big Bang Theory）中，飾演智商超高，情商卻超低的物理高材生謝爾頓的男主角帕森斯（Jim Parsons），週一在節目受訪表示，自己和丈夫斯派沃克（Todd Spiewak）真的在3月確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。他透露在隔離期間幾乎失去味覺與嗅覺，是一段殘酷的經歷。

    綜合媒體報導，該劇製作人莫拉羅（Steve Molaro）3月曾受訪表示，劇中謝爾頓本就是個不喜和人交際的宅男，如果謝爾頓被病毒感染，將會「很享受」遭到隔離的時光。他笑稱，而且謝爾頓老早就為殭屍入侵做足準備，他還一定早在消毒洗手液短少到成為國家危機前就囤積了一堆。這位製作人意料不到的是，他放話的同時，飾演謝爾頓的帕森斯真的罹患武漢肺炎。

    帕森斯週一受訪表示，他和丈夫一開始以為只是一場感冒，結果都失去味覺和嗅覺。在隔離期間除了進食，什麼都無法做，是段很殘酷的經歷。隔離一段時間後，兩人已經痊癒，且沒有傳染危險。他笑稱，謝爾頓就是為這個時刻（疫情肆虐時）而生的人，他一些古怪發明將在此刻派上用場。「所以我想他也會沒事的。」

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