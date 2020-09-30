三個傻瓜日本版？ 日男冒充明星高中學生上課半年

印度電影三個傻瓜描述園丁之子冒充雇主兒子就讀印度名門大學，日本明星學校開成高中日前發生類似案例，一名少年冒充學生上學，半年後才被學校發現，禁止該名少年進入校園。圖為日本開成高中網頁。（圖擷取自開成高中網站）

2020/09/30 17:26

〔中央社〕印度電影三個傻瓜描述園丁之子冒充雇主兒子就讀印度名門大學，日本明星學校開成高中日前發生類似案例，一名少年冒充學生上學，半年後才被學校發現，禁止該名少年進入校園。

日本產經新聞報導，位於東京都的私立開成高中是日本首屈一指的明星升學學校，每年考上第一志願東京大學的學生人數，連續39年高居日本第一。

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開成高中今年2月舉行入學考試，一名學生通過入學考試，並參加說明會、辦理入學手續後，卻沒有來就讀；4月開學後，另一名少年冒充這名合格學生的身分上課。

開成高中因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，4月的新學期沒有舉行新生入學典禮，並讓學生不必來學校，直接進行線上遠端教學。

這名冒用身分的少年不僅就這樣參加遠端教學，6月下旬因疫情緩和、恢復到校上課後，他也直接到學校上課，7月學期末還參加期末考試，直到9月上旬才被學校發現是冒用身分。

不過，學校發現此事也不是因為識破容貌不同，或該名少年行為出現問題，而是遲未收到被冒用身分學生的國中時期資料時才注意到。

日本規定，高中新生原本就讀的國中，要在4月開學時將被稱為「指導要錄」的學生資料送到高中去。開成高中7月下旬學期末時發現，仍未收到被冒用身分的學生資料，而去詢問該生原本的國中。

直到放完暑假的9月上旬，國中回覆已經把「指導要錄」送到別的學校去，開成高中這才驚覺原來真正考上的學生，已經去就讀別的學校。

開成高中事後處分兩名學生，就讀他校、遭冒用身分的學生開除學籍，並禁止冒用身分來上課的少年進入校園。

東京都主管私立學校的生活文化局表示，開成高中9月28日報告此案經過，表示是由於疫情造成混亂，較晚確認「指導要錄」所導致。

不過日本中央政府文科省說，高中若是有一開學就有確實確認「指導要錄」，並不會發生這樣的問題，不認為此案跟疫情而實施線上教學有關。

週刊POST報導，開成高中在9月15日對一名高一學生做出退學處分，但並未說明理由，在學生與家長中引發話題。

校方關係人士透露，被退學的學生看起來實際年齡約18歲，他的弟弟在東京都內另一間明星學校就讀高一，懷疑實際上是弟弟來考試合格後，由哥哥冒用弟弟的身分就讀。據說這對兄弟的母親曾經營補習班，精通入學制度。

對於這項傳聞，開成高中事務長受訪時表示，兩位當事人都未成年，無法說明詳情；能說明的只有入學考試時，被冒名的學生並不是由槍手來應試，確實是本人正當通過考試，但卻將入學權利讓給別人來上學。

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