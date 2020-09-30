暖！俄羅斯插畫家卡佳繪「石虎抱滿月」祝台灣中秋快樂

明天就是中秋佳節，無償為台灣繪製石虎圖畫以幫助石虎保育的俄羅斯插畫家卡佳（Катя Молодцова／Katya Molodtsova）特別在中秋前夕繪製「中秋節版台灣石虎」，祝大家中秋節快樂。（卡佳授權）

2020/09/30 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕來自俄羅斯的中秋祝福！明天就是中秋佳節，無償為台灣繪製石虎圖畫以幫助石虎保育的俄羅斯插畫家卡佳（Катя Молодцова／Katya Molodtsova）特別在中秋前夕繪製「中秋節版台灣石虎」，祝台灣中秋節快樂。

卡佳今日在臉書與Instagram發布「中秋版台灣石虎」畫作，卡佳也分享她的創作靈感，表示數天前聽聞中秋節的習俗，因此有了新的發想，於是決定下筆畫畫，並融入各種中秋節元素，讓戴著柚子帽的台灣石虎在夜空中捧著滿月，而滿月中還有月兔。

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同時，卡佳也在文末附上主題標籤「#taiwan」；另外，卡佳也提醒各位貓咪飼主，因為貓科動物並不喜歡柚子、柑橘類的刺激性氣味，請別因為可愛就給貓咪戴上柚帽，以免讓貓咪不舒服也不開心。

貼文一出，台灣網友湧入熱烈留言，興奮直呼「好可愛，謝謝卡佳」、「超可愛，希望妳能來台灣與我們慶祝中秋，相信妳一定會愛上台灣BBQ」、「超暖」、「謝謝卡佳的美麗藝術作品，希望卡佳下次訪台可以試試看台灣產的美味柚子」、「謝謝Katya可愛的石虎圖」；網友也附和卡佳，「很可愛，但不要真的給貓戴」。俄羅斯網友也留言祝福，「中秋節快樂！（счастливый фестиваль середины осени）」

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