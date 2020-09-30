為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    龐皮歐10月訪韓談什麼 韓媒：美方或就中美矛盾問題尋求南韓支援

    南韓外交部今天表示，預計南韓外長康京和會在10月8日上午與龐皮歐會面，對雙邊關係、地區及全球性事務進行討論，圖為龐皮歐。（法新社）

    南韓外交部今天表示，預計南韓外長康京和會在10月8日上午與龐皮歐會面，對雙邊關係、地區及全球性事務進行討論，圖為龐皮歐。（法新社）

    2020/09/30 15:06

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院29日宣布，國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）將在10月4日至10月8日訪問日本東京、蒙古烏蘭巴托和南韓首爾。對此，南韓外交部今天回應表示，預計南韓外長康京和會在10月8日上午與龐皮歐會面，對雙邊關係、地區及全球性事務進行討論。

    《韓聯社》報導，南韓外交部今天表示，美韓雙方會面將會就半島局勢、美韓雙邊關係、地區及全球事務進行討論，除了將探討遲遲未果的駐韓美軍軍費分攤問題外，北韓問題亦將成為討論目標，其中最值得關注的是，不排除龐皮歐會「就中美矛盾尋求韓方支援」。

    《韓聯社》指出，龐皮歐上次到訪南韓，已是去年6月的事，當時龐皮歐陪同美國總統川普會見北韓領導人金正恩。然而，近期南韓公民投誠北韓遭北韓軍方槍殺一案引起各界譁然，更讓半島局勢更加詭譎不明，美韓雙方能否藉由本次會面改善與北韓關係，為無核化談判找到突破點，將成外界關注重點。

    針對本次龐皮歐到訪，部分人士認為，川普可能會在11月大選前投下「十月驚奇」震撼彈，不過，《韓聯社》引述分析人士說法，認為龐皮歐本次訪問期間不太可能與北韓人士會面，另有分析人士指稱，這次龐皮歐一連串的訪問，帶有「告別」性質，因此不會就美韓關係提出「劃時代」提案，也不會有具體提案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    籲亞美尼亞、亞塞拜然雙方停火 龐皮歐：儘快回到實質談判
    2020/09/30 11:21

    籲亞美尼亞、亞塞拜然雙方停火 龐皮歐：儘快回到實質談判
    龐皮歐號召全球聯盟反中 中國外交部：那一天不會來
    2020/09/29 19:26

    龐皮歐號召全球聯盟反中 中國外交部：那一天不會來

    玖原建設董事長：貨幣寬鬆資金泛濫 房產保值
    美韓新一輪防衛費談判破局 4500名韓籍雇員4月起或放無薪假
    2020/03/22 14:42

    美韓新一輪防衛費談判破局 4500名韓籍雇員4月起或放無薪假
    武漢肺炎》嚴正抗議！ 韓外長：中國隔離南韓旅客行為過當
    2020/02/26 09:33

    武漢肺炎》嚴正抗議！ 韓外長：中國隔離南韓旅客行為過當

    動態抗波動 也能追收
    國際今日熱門
    十一恐有遊行 香港中聯辦放話：不容肆意妄為
    2020/09/29 16:44

    十一恐有遊行 香港中聯辦放話：不容肆意妄為

    個資從小賣起！ 中國醫護被爆盜賣近9萬新生兒個資
    2020/09/29 16:51

    個資從小賣起！ 中國醫護被爆盜賣近9萬新生兒個資

    食腦變形蟲肆虐！美國德州發布「郡級」災難公告
    2020/09/29 15:54

    食腦變形蟲肆虐！美國德州發布「郡級」災難公告

    軍情動態》烏克蘭軍用運輸機日前失事26死 當局將進行運輸機現代化
    2020/09/29 16:01

    軍情動態》烏克蘭軍用運輸機日前失事26死 當局將進行運輸機現代化

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播