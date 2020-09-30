龐皮歐10月訪韓談什麼 韓媒：美方或就中美矛盾問題尋求南韓支援

南韓外交部今天表示，預計南韓外長康京和會在10月8日上午與龐皮歐會面，對雙邊關係、地區及全球性事務進行討論，圖為龐皮歐。（法新社）

2020/09/30 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院29日宣布，國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）將在10月4日至10月8日訪問日本東京、蒙古烏蘭巴托和南韓首爾。對此，南韓外交部今天回應表示，預計南韓外長康京和會在10月8日上午與龐皮歐會面，對雙邊關係、地區及全球性事務進行討論。

據《韓聯社》報導，南韓外交部今天表示，美韓雙方會面將會就半島局勢、美韓雙邊關係、地區及全球事務進行討論，除了將探討遲遲未果的駐韓美軍軍費分攤問題外，北韓問題亦將成為討論目標，其中最值得關注的是，不排除龐皮歐會「就中美矛盾尋求韓方支援」。

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《韓聯社》指出，龐皮歐上次到訪南韓，已是去年6月的事，當時龐皮歐陪同美國總統川普會見北韓領導人金正恩。然而，近期南韓公民投誠北韓遭北韓軍方槍殺一案引起各界譁然，更讓半島局勢更加詭譎不明，美韓雙方能否藉由本次會面改善與北韓關係，為無核化談判找到突破點，將成外界關注重點。

針對本次龐皮歐到訪，部分人士認為，川普可能會在11月大選前投下「十月驚奇」震撼彈，不過，《韓聯社》引述分析人士說法，認為龐皮歐本次訪問期間不太可能與北韓人士會面，另有分析人士指稱，這次龐皮歐一連串的訪問，帶有「告別」性質，因此不會就美韓關係提出「劃時代」提案，也不會有具體提案。

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