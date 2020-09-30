美大選辯論》川普、拜登唇槍舌劍90分鐘 答辯重點看這裡！

川普（左）與拜登（右）今日首度進行總統大選辯論。（本報合成）

2020/09/30 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕2020美國總統大選首場辯論會稍早落幕，現任總統川普與挑戰者民主黨候選人拜登，在俄亥俄州凱斯西儲大學就主辦方擬定的6大議題唇槍舌戰90分鐘，第一夫人梅蘭妮亞、拜登夫人吉兒等雙方的家人也到場支持，也因為武漢肺炎疫情期間，安排雙方不握手，台下觀眾也禁止發出聲響。

大會規則為每個題目15分鐘，主持人華勒斯提問後兩人各有2分鐘回答，剩下的時間開放討論，然而，整個過程相當不受控，從第一題「美國最高法院大法官提名」開始，兩人便不斷干擾對方發言，尤其以川普更嚴重，連華勒斯都難以制止，兩人甚至數度發生爭執，拜登也忍不住叫川普「你可以閉嘴嗎？」、「你知道這個小丑在說什麼嗎？」直到尾聲，華勒斯還得打斷川普才能讓辯論會落幕。

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以下為讀者整理雙方答辯摘要。

美國最高法院大法官提名

川普表示，我們先贏得了參議院選舉，也掌握白宮，陣營有非常出色的提名人，有很多支持方，獲提名的大法官巴雷特（Amy Coney Barrett）資歷豐富，曾擔任聖母教堂大學教授等，我們贏得選舉就有先提名的權利。

拜登表示，大法官是由總統提名和參議院表決通過，民眾便是通過這2項選舉的投票，進而表達他們希望的大法官候選人。他強調，他對川普提名的保守派人士巴雷特沒有太大意見，但她先前曾表示過反對歐巴馬健保，這也是川普主政後極欲撤銷的法案。

武漢肺炎疫情

川普表示，讓拜登來做就完蛋了，他一開始就已經封鎖國家，疫情是中國的錯，拜登也不知道中、印、俄死了多少人。川普又說，封國時被拜登抨擊，但其實很多民主黨說川普做得好，包括反對他的人都承認。

拜登先是揭示了美國的武漢肺炎疫情狀況，確診數超過700萬，死亡逾20萬，批評川普「會有這樣的情況，就因為你是這樣的人」，認為川普在2月疫情爆發時就知道情況有多嚴重，直到現在卻沒有一套完整的計畫，理由是不希望民眾恐慌，但是最恐慌的就是他自己。

經濟

主張經濟呈Ｖ型復甦的川普說，他重啟經濟後，已經帶回大量民眾回歸工作，然而在部分民主黨州卻不願意重啟，將人們如監獄一般關著，民主黨以為關著民眾是能作為對付川普政府的手段，但其實這只傷到民眾，北卡羅萊納州、賓州等都應該開放卻沒有，這並不公平，並批拜登又會關閉整個國家，且毀掉整個經濟，大家不需要這種總統。

認為經濟呈K型復甦的拜登先是抨擊川普，因為減稅帶來的利益，讓川普這類富豪在疫情中狀況還是很好，但是普羅大眾呢？「這個人過得很不錯，你們呢？」拜登直言，川普將會創下美國總統史上第一例，那就是成為第一位下台時工作機會比他上台時還少的總統。

拜登另表示，他將藉加稅創造更多的新工作，更大的經濟成長，聯邦政府會購買美國製的產品，他也抨擊川普的貿易協議，稱美國對中國和墨西哥的貿易赤字不斷增加。

城市種族和暴力

川普痛批1994年法案中，拜登稱非裔美國人是超級罪犯（super pradetor）或其他更糟的稱呼，拜登做的事情比大家更差。而在全國性的暴力事件中，川普指有250多位軍方支持他的鎮壓政策，包括佛州、德州、波特蘭等等，反而是拜登根本說不出「法律法治」這幾個字，否則他的激左支持者會跑掉。川普說他的政策守護了西雅圖、明尼亞波利斯，他相信法律法治才能處理問題。

拜登表示，美國的種族議題或許沒有真正實現過，但一直以來他們並沒有逃避這個問題，在今年發生的一系列平權抗爭中，無論正反方都有好人存在，但他從沒聽過川普這麼說。此外，在非裔男子佛洛伊德遭到槍殺之際，白宮前有一場和平示威，川普從白宮的地下碉堡走出來後下令對那些人投射催淚瓦斯，強調川普只想讓人分裂而非團結，用盡各種方法讓種族分裂，更何況非裔美人在武漢肺炎疫情中死亡率相對較高，川普顯然只為非裔社區帶來災害。

川普與拜登的過往記錄

川普澄清自己繳了數百萬美元的稅，並稱自己在當總統之前是一個商人，稅務都要經由法律流程，是遵循歐巴馬政府稅務上的規定。

關於拜登兒子杭特曾爆出與中國、烏克蘭有不當利益糾葛，拜登始終以「不是事實」否認，反擊川普此次的選舉是他們兩人間的問題，非關各自的家庭，因為若要談到川普的家人，他可以「講一整個晚上」。

選舉誠信

川普表示，郵寄投票是充滿假造的方法，美國各州先前出現選票被倒入河中、民眾收到已勾選的票或2張票等等，更何況若要到11月10日才知道大選結果，8千多萬票甚至要幾個月才知道結果。談到交接，川普稱「從我2016年選贏直到現在都沒有交接」，抨擊時任對手希拉蕊和其他人在他勝選後仍想方設法推翻結果，甚至駭入他的陣營，「所以不要跟我說什麼自由交接」。

拜登表示，無論是國土安全局還是聯邦調查局都表示沒有證據證明郵寄投票會造成舞弊，會有大量的選民郵寄投票只是因為武漢肺炎疫情影響，同時也要確保親自投票的民眾能夠在安全的情況下投票，強調「投票就對了」，自己也會坦然接受選舉結果，至於川普先前不保證落選也會和平交接，拜登表示，「只要選票統計完就結束了，他就得走，沒辦法繼續保有權力。」

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