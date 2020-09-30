2020美總統大選辯論9點登場！六大重點看這裡

2020美總統大選首場辯論今日登場。（法新社）

2020/09/30 07:48

〔即時新聞／綜合報導〕2020美國總統大選首場辯論會將於台灣時間今日上午9點於俄亥俄州凱斯西儲大學登場，由福斯新聞主持人華勒斯（Chris Wallace）主持，整場時間90分鐘。

美國總統辯論委員會表示，此次辯論的議題將聚焦「川普與拜登的過往記錄」、「美國最高法院」、「武漢肺炎疫情」、「經濟」、「城市種族和暴力」、「選舉誠信」等，兩人在每個環節各有15分鐘答辯時間，另有2分鐘回應主持人所延伸出的問題。

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自民主黨推出前副總統拜登出戰2020大選後，他與現任總統川普的唇槍舌戰便不曾停過，也讓兩人首度面對面交鋒增添話題，以下整理六大看點供讀者參考。

一、川普稅務問題

川普的稅務資料自他2016年首度參選便受到高度質疑，如今在辯論會前夕，《紐約時報》踢爆，家財萬貫的川普2000年至2015年間竟有10年沒有繳所得稅，且在當選總統的2016年及就任的2017年，各僅繳了750美元的聯邦所得稅。

這樣的消息對拜登陣營來說猶如天上掉下的禮物，有鑑於拜登試圖將選戰形塑為「庶民與富豪」之戰，外媒預料拜登將在辯論中加強力道，突顯自己是一名賓州斯克蘭頓城出身，就讀公立學校的平民，來挑戰川普這名紐約曼哈頓的富豪。對此，川普一來是駁斥報導不實，二來是主張稅務問題並不是大眾關心的議題，就看他在辯論會中如何接招。

二、川普的武漢肺炎防疫成效

據約翰霍普金斯大學統計，美國境內武漢肺炎確診數超過718萬，死亡逾20萬人，皆是全球最嚴重，也讓川普的防疫政策飽受質疑。對此，川普始終以責怪中國無法有效控制疫情傳播，以及「沒有我們疫情會更慘烈」、「確診數是因為檢測數多」等語來反擊外界質疑。

拜登陣營則認為，武漢肺炎是民調穩定領先的主要原因，這也勢必成為拜登在辯論會中攻擊川普的主軸之一。

三、最高法院大法官提名

美國著名自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）日前逝世，進而引爆大法官提名爭議，在距離選舉不到2個月的時間，川普已決定提名保守派人士巴雷特（ Amy Coney Barrett），掌握參議院多數的共和黨也表態支持，若通過，美最高法院的保守、自由勢力將來到6比3，對緊接而來的歐巴馬健保案將造成重大影響，也可能推翻1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」。

然而，在離2016選舉還有9個月的情況下，共和黨便不願通過前總統歐巴馬的大法官提名，某種程度讓大法官提名成為當年共和黨選舉牛肉之一，但如此作法不一的情況，

或許會成為此次大選選民檢視的標的。

四、川普該如何捍衛第一任期表現？

2020年對川普可說是布滿荊棘的一年，先是武漢肺炎疫情重創美國，接著爆發全國性且至今未熄的黑人平權抗爭，加上美國大法官提名和最新爆出的稅務疑雲，如何「防守」將成為川普能否在辯論占上風的關鍵。

外媒指出，諸多不利因素讓川普的民調維持在43％，略少於2016年的46％，但他當年在普選票上輸掉了對手希拉蕊300萬票，是靠著美國獨特的選舉人團制度贏得總統大位，因此，如何吸引獨立和郊區選民是川普的當務之急，因為這兩個族群在2016年是川普的支持者，但他們對政府處理武漢肺炎疫情的成效並不滿意。

著書探討總統電視辯論的作者施羅德（Alan Schroeder）指出，放眼歐巴馬、大小布希、雷根和吉米卡特等人，競選連任的總統在首場辯論會上通常會落居下風，原因是現任總統在白宮的4年間只會聽到幕僚對他的服從，幾乎不會有人直接挑戰他們，等到站上辯論台後，面對對手直言厲色的攻勢和批評恐一時難以招架，這樣的現象可能也會發生在川普身上，但施羅德也認為，川普喜歡不按牌理出牌且時常在公眾輿論上遭到圍剿，上述的定律或許會出現變化。

五、拜登能否說服選民自己是名「合格總統」

川普陣營在這段期間主攻拜登的議題，除了抨擊他對中國唯唯諾諾外，也不斷嘲弄拜登年紀太大、講話不清且有心智問題，塑造拜登並不適任總統的氛圍。但這樣的策略對川普來說有一定風險，因為他讓選民檢視拜登的標準降得太低。

賓州大學歷史學家貝瑞（Mary Frances Berry）指出，想要擺脫川普的選民，只要看見拜登現身且沒有在辯論中崩盤便會滿足，甚至會無視拜登可能的口誤。

然而，拜登在形象上並非所謂的「好好先生」，除了能否從容應對人身攻擊外，他的兒子杭特（Hunter Biden）也曾爆出性醜聞，以及和中國、俄羅斯、烏克蘭有利益掛勾，外媒預料這將成為川普主要武器之一。

六、主持人掌控現場的能力

華勒斯是福斯新聞的當家主持人，外媒評論他是一名果斷且能夠直搗核心的提問人，其中一項疑慮便是華勒斯是否會對兩名候選人，尤其是川普做事實查核，有鑑於川普過往的言論時常被推翻，現場事實查核或對他造成不小影響。

對此，美國總統辯論委員會向《CNN》表示，他們不期待主持人會對兩人事實查核，因為辯論結束後就會有海量的事實查核資訊；拜登陣營則強調，由拜登對川普事實查核只會陷入泥沼，這件事應該由主持人來做。

貝瑞指出，華勒斯可能會成為川普的不安定因素，「川普必須小心華勒斯對他的檢視，如果川普因此失掉了台風，他或許會喪失一些正在觀望的選民。」

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