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    再幾天要過生日...森林打獵忙收成果 他慘遭野生灰熊咬死

    美國阿拉斯加發生一起野熊襲擊人類致死案，一名來自俄亥俄州曼斯費爾德市的22歲男子菲佛（Austin Pfeiffer），近日到森林裡打獵時，疑似因獵物屍體的血腥味吸引附近飢餓的灰熊，讓他在毫無防備的狀態下慘遭攻擊，當場被咬死。示意圖非當事灰熊。（路透）

    美國阿拉斯加發生一起野熊襲擊人類致死案，一名來自俄亥俄州曼斯費爾德市的22歲男子菲佛（Austin Pfeiffer），近日到森林裡打獵時，疑似因獵物屍體的血腥味吸引附近飢餓的灰熊，讓他在毫無防備的狀態下慘遭攻擊，當場被咬死。示意圖非當事灰熊。（路透）

    2020/09/30 00:28

    〔即時新聞／綜合報導〕好可怕！美國阿拉斯加發生一起野熊襲擊人類致死案，一名來自俄亥俄州曼斯費爾德市的22歲男子菲佛（Austin Pfeiffer），近日到森林裡打獵時，疑似因獵物的血腥味吸引附近飢餓的灰熊，讓他在毫無防備的狀態下慘遭攻擊，當場被咬死，而再過幾天就是他的生日。

    綜合外媒報導，熱愛打獵的菲佛27日和朋友結伴前往聖伊利亞斯國家公園暨保護區（Wrangell-St. Elias National Park & Preserve）打獵，享受原始的樂趣，過程中他成功獵到一頭駝鹿（moose），但因重量過重，因此他決定先用袋子將遺體包裹起來，打算隔日早上再來運走。

    未料過程中，附近一隻飢餓的灰熊疑似被駝鹿的血腥味給吸引，竟誤將菲佛當成獵物緩緩靠近，然後在菲佛沒有防備又手無寸鐵得情況下，突然攻擊他，直到朋友趕至現場開槍嚇阻，才成功趕走灰熊，但菲佛已當場身亡。

    「我不敢相信，丈夫竟然再也不會回來了。」菲佛妻子瑞莉（Ryleigh Pfeiffer）難過地說，她一開始還把丈夫的死訊當成是開玩笑，到現在都難以接受事實，而更令她感傷的是再過幾天就是他的生日。警方表示，灰熊攻擊人相當罕見，目前正在追查這頭灰熊下落，以免再有民眾被攻擊。

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