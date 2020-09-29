英女罹罕病導致免疫失靈 靠插管注射營養液

罹患罕見疾病的維特琳沒有因此感到沮喪，仍保持積極樂觀的心態，希望將來能成為一名營養學家。（圖擷取自維特琳potsofhope Instagram）

2020/09/29 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名20歲女子患有一種罕見疾病，使她對「所有食物」都過敏，患病短短2年內就爆瘦31公斤，在患病初期時還能吃雞肉、馬鈴薯等食物，但隨著病情惡化，連安裝胃喉管灌食也會引起過敏反應，現今只能依靠1根連接到心臟主血管的管子，直接注射營養液維持生命。

綜合媒體報導，20歲的維特琳（Lauren Wittering）患有「肥大細胞活化綜合症」（Mast Cell Activation Syndrome，MCAS），這種疾病會讓身體免疫系統失靈，讓維特琳對所有的食物都過敏，短短2年內體重下跌了31公斤。

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維特琳第1次出現症狀是在高中化學課時，當時她接觸到酒精後，開始出現過敏反應，後來是吃到大豆或奶製品時會出現蕁麻疹。在醫院住了6個月後才確診，大約有1年的時間她只能吃雞肉、米飯、馬鈴薯、紅蘿蔔和花椰菜，但是症狀卻繼續惡化，醫生只好替她安裝胃喉管，直接將食物灌到胃內。

不料維特琳仍出現過敏反應，僅僅是食物的味道或是接觸到胃，就會出現嚴重過敏反應，她表示吃到食物時，「呼吸會惡化、失去知覺，心跳加速，蕁麻疹覆蓋全身，嚴重時連注射腎上腺素都會過敏」。現今，醫生只好在她的心臟安裝管子，直接靠靜脈注射營養液來維持生命。

維特琳沒有因此感到沮喪，仍保持積極樂觀的心態，希望將來能成為一名營養學家，她表示剛開始時真的很可怕，但現在已經習慣了。她也會在Instagram上紀錄她每天與病魔對抗的心路歷程，期盼可以用自身積極的力量鼓舞大眾。

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