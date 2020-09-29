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    武漢肺炎》只想好好長大！ 疫情下歐盟兒少貧困嚴重加劇

    根據歐盟的數據，在歐盟國家中，在4個孩童中就有1個處於貧困或被社會邊緣化的處境當中，且若不即時採取行動，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響之下，情況將會越來越糟。（路透）

    根據歐盟的數據，在歐盟國家中，在4個孩童中就有1個處於貧困或被社會邊緣化的處境當中，且若不即時採取行動，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響之下，情況將會越來越糟。（路透）

    2020/09/29 22:50

    〔即時新聞／綜合報導〕歐盟外部審計師今（29）日表示，整個歐盟兒少貧困的情況，已達到了讓人「難以接受」的程度，根據歐盟的數據，在歐盟國家中，4個孩童就有1個處於貧困或被社會邊緣化的處境當中，且若不即時採取行動，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響之下，情況將會越來越糟。

    根據《美聯社》報導，歐洲審計法院今日表示，歐元區失業率2019是7.5％，受到武漢肺炎疫情影響，今年預計將上升至9.5％，急遽上升的失業率也將對人民的生計帶來災難性的影響，因此，歐洲審計法院也呼籲各成員國應盡快著力減緩現今的兒少貧困情況，否則未來在高失業率的影響之下，兒少貧困情況將會更加嚴重。

    歐洲審計法院也指出，歐盟領導人在2008年時曾經承諾，到了2020年前至少使2000萬人脫離貧困處境，但到了2018年時，僅有715萬人脫離貧困，成效遠遠未達當初的目標。他們認為，歐盟的問題在於未直接將資金用於「協助擺脫兒少貧困」上，因此在量化評估效益及運用上都未能達到良好成效，他們建議歐盟應確切為「協助擺脫兒少貧困」制定明確目標及規劃專案執行。

    歐盟委員會則回應，他們已盡力降低兒少貧困比例，並且也採納了歐洲審計法院的建議，在今年的歐盟社會基金中規劃了5％資金，做為「消除兒少貧困」基金。

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