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    驚悚！為擋登革熱疫情 科學家每天被蚊子叮5千下

    一名澳洲科學家為了防止登革熱散播，讓蚊子染上病菌，並觀察蚊子染上病菌後的狀況，他每天讓成千上萬的蚊子停滿手臂，並被叮咬高達5千下。（本報合成）

    一名澳洲科學家為了防止登革熱散播，讓蚊子染上病菌，並觀察蚊子染上病菌後的狀況，他每天讓成千上萬的蚊子停滿手臂，並被叮咬高達5千下。（本報合成）

    2020/09/29 19:25

    〔即時新聞／綜合報導〕為了科學奉獻「肉體」！一名澳洲科學家為了防止登革熱散播，讓蚊子染上病菌，並觀察蚊子染上病菌後的狀況，他每天讓成千上萬的蚊子停滿手臂，並被叮咬高達5千下；目前他研發的防疫方法已經在馬來西亞吉隆坡出現成效，讓當地登革熱感染數減少4成至6成。

    綜合外媒報導，任職於墨爾本大學（The University of Melbourne）的澳洲科學家羅斯（Perran Stott-Ross），已經針對蚊子展開多年實驗，並經常在推特上分享照片及影片。

    為了防止登革熱等傳染性疾病蔓延，他透過讓飼養的大量蚊子感染「沃爾巴克氏菌」（Wolbachia），這種病菌能有效阻止登革熱傳播，是目前澳洲北部根除登革熱的關鍵之一，該防疫方法從2011年開始實施，並已成功讓澳洲昆士蘭州北部成為百年來無登革熱的地區。

    為了觀察蚊子染上病菌後的狀況，他會奉獻自身「血肉」，用自己的手餵食成千上萬的蚊子，每天被叮咬高達5千下；5月時他更曾為了實驗，一天被蚊子吸取了16毫升的血，他將被叮咬的過程上傳推特，畫面相當驚悚。

    羅斯每天都在跟蚊子「打交道」，雖然該研究會消耗「大量血液、汗水以及眼淚」，但透過釋放感染「沃爾巴克氏菌」的蚊子來防止登革熱擴散，已在全球逐漸出現成效，其中馬來西亞吉隆坡地區就透過該方式，讓當地登革熱感染數減少4成至6成。

    一名澳洲科學家為了防止登革熱散播，讓蚊子染上病菌，並觀察蚊子染上病菌後的狀況，他每天讓成千上萬的蚊子停滿手臂，並被叮咬高達5千下。（圖取自Perran Stott-Ross推特）

    一名澳洲科學家為了防止登革熱散播，讓蚊子染上病菌，並觀察蚊子染上病菌後的狀況，他每天讓成千上萬的蚊子停滿手臂，並被叮咬高達5千下。（圖取自Perran Stott-Ross推特）

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