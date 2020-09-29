王室員工拒隔離恐打破傳統 英女王擬在溫莎城堡過耶誕

受疫情影響多名王室工作人員拒絕在耶誕假期期間隔離工作，英國女王可能面臨33年來首度在溫莎城堡過耶誕節。（路透資料照）

2020/09/29 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕根據英國王室傳統，女王一家每年會在桑德令罕府（Sandringham）團聚，一同歡慶耶誕假期，但有知情人士爆料，受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，王室工作人員拒絕在耶誕節隔離工作，英國女王可能面臨33年來首度在溫莎城堡（Windsor Castle）過耶誕節。

綜合外媒報導，武漢肺炎近日在歐洲掀起新一波疫情，為保護王室人員健康安全，英國持續推動「安全泡泡」，要求工作人員隔離，近期卻傳出有多名工作人員對此不滿。消息人士表示，大約20名的清潔、維修等工作人員拒絕在聖誕假期與王室一家隔離長達四週，消息人士指出，相關人員更向女王表示「已經受夠了」。

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王室內部人士表示，這次的事件「前所未有」，女王對此也相當憤怒，並提到，儘管每個人都想對英國王室保持忠誠，多數員工仍認為，在耶誕假期間被迫與家人分開「太過分」。自疫情爆發以來，王室官員盡力打造「安全泡泡」，嚴格要求工作人員隔離，讓高齡94歲的女王伊莉莎白二世以及99歲的親王菲利普能維持在安全的環境。

距離耶誕節仍有一段距離，消息人士表示，仍在與團隊討論相關解決辦法。據報導，英國王室近年相當不平靜，去年耶誕假期，親王菲利普在醫院渡過多日，哈利王子一家三口未出席王室耶誕聚會，被英國女王形容是「坎坷」的一年，今年受到疫情和哈利王子、梅根「脫英」影響，再度為英國王室的傳統耶誕節慶增添未知數。

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