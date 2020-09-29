食腦變形蟲肆虐！美國德州發布「郡級」災難公告

德州州長阿博特於週日（27日）緊急針對整個布拉佐里亞郡發布災難公告。（美聯社）

2020/09/29 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖！美國德克薩斯州一名6歲的男童於9月感染「食腦變形蟲」死亡，其後政府在傑克森湖（Lake Jackson）市民中心前方的噴泉驗出問題，德州立即向8座受影響的城市發布禁止用水的通告，州長格雷格·阿博特（Greg Abbott）更於週日（27日）緊急針對整個布拉佐里亞郡（Brazoria County）發布災難公告。

根據美媒《ABC13》報導，最早爆發災情的傑克森湖市早前發布了災難公告，呼籲民眾禁止用水，受到影響的8座城市的供水系統都需要清洗消毒，目前該限制已解除，相關單位準備讓供水系統恢復正常，但是危機並未解除，「煮沸」命令仍存在，德州州長阿博特更於週日（27日）針對整個布拉佐里亞郡（Brazoria County）發布災難公告，「德州正在迅速處理此危機，我敦促民眾遵循當地官員的指導，並在水質恢復安全前採取適當的預防措施，以保護健康和安全」。

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據悉，俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里蟲（Naegleria Fowleri）雖然相當少見，但致死率高達95%以上，從1962年到2018年，全美有145人遭食腦變形蟲侵入，只有4人活了下來，該蟲通常出現在溫暖的湖泊、河流、溫泉或土壤裡，或是維護不佳或未氯化的水池，甚至從工廠排放的熱水也會有牠的蹤跡，該蟲會沿著嗅覺神經進入腦部，進而引發「福氏內格里阿米巴腦膜腦炎」，這是一種罕見但致命的疾病，症狀包括頭痛、嘔吐、發燒和失去方向感，不過人若直接喝下遭病原體污染的水卻不會被感染。

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