習近平讚「治疆方略」 專家：用詞調整有深意

專家分析，中共總書記習近平近日針對新疆的演說透露了若干線索，例如未再扯上國安相關議題，過去中國官媒常出現的「分裂主義」、「極端主義」及「恐怖主義」等詞彙也不見了。圖為新疆的民宅，室內牆上高掛著習近平照片。（美聯社資料照）

2020/09/29 01:10

〔即時新聞／綜合報導〕新疆維吾爾族人權問題備受全球關注，中共總書記習近平近日盛讚「治疆方略」；對此，美國喬治城大學（Georgetown University）新疆議題專家米華健（James Millward）分析，習近平在演說中未再提國安問題，提到的經濟數據證實了興建「新疆集中營」讓財政惡化，至於提及「伊斯蘭教中國化」實際作法卻是摧毀清真寺。

中國官媒《新華社》27日貼出習近平25日至26日在第三次中央新疆工作座談會中的演說內容，他在會中概述中共「新時代治疆八堅持方略」，宣稱「新疆經濟社會發展和民生改善取得了前所未有的成就，各族群眾的獲得感、幸福感、安全感不斷增強」，並強調「新時代黨的治疆方略完全正確，必須長期堅持」。

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根據《德國之聲》報導，米華健指出演說3項要點，首先是習近平未談到「培訓中心」及國安相關等議題，中國官媒常出現的「分裂主義」、「極端主義」及「恐怖主義」等詞彙也都未出現。

米華健引用習近平演說提到的經濟數據表示，「與德國新疆議題專家鄭國恩 （Adrian Zenz） 及其他專家之前預估建造與營運『再教育營』所需要的支出差距不大。這也是為何當這些專家注意到新疆政府在2014至2019年間支出快速膨脹時，便預測中國政府正在新疆執行大型計畫」。

米華健指稱，習近平在演說首次運用「鑄牢中華民族共同體意識」來形容，與2015年用的「各民族要像石榴籽緊緊抱在一起」不同，用詞明顯調整，還強調「新疆各民族是中華民族血脈相連的家庭成員」，重申「中華民族的共同意識教育」必須被納入新疆各層級的教育，把民族概念與「伊斯蘭教中國化」做連結，這些概念的實際作法是摧毀清真寺丶移除宗教聖地與拆除清真寺的穹頂。

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