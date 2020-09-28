狠夫抓到妻外遇 竟逼妻子「手槍爆頭、分屍小鮮肉」

30歲丈夫阿曼多（Armando Barron）（左），發現妻子布蘭妮（Britany Barron）（中）外遇25歲「小王」強納森（Jonathan Amerault）（右），怒而殺害強納森，並殘忍分屍。（圖翻攝自Twitter）

2020/09/28 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國新罕布夏州（New Hampshire）日前發生一起殘忍情殺案，有名男子因為發現妻子劈腿小鮮肉，當場暴怒痛打妻子，並威脅妻子約出「小王」滅口，甚至要求妻子親手開槍射殺情夫，並分屍、棄屍，全案曝光後，2人被紛紛被逮捕，依謀殺、偽造證據罪起訴。

綜合外媒報導，30歲丈夫阿曼多（Armando Barron）近日意外發現25歲妻子布蘭妮（Britany Barron）外遇，手機滿是和25歲「小王」強納森（Jonathan Amerault）的調情訊息。阿曼多醋勁大發，當場暴打布蘭妮一頓，甚至將槍塞布蘭妮嘴裡，威脅約出小王滅口，布蘭妮為保全性命，深夜將強納森約至附近公園。

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當強納森赴約時，馬上被阿曼多毆打，之後阿曼多指示布蘭妮用刀割強納森的手腕、朝強納森的頭部開槍，甚至要求布蘭妮獨自將強納森斬首分屍。警方透露，發現強納森的屍體時，是被埋在一處簡易的墳墓裡，頭顱被放置別處布袋中。

事件曝光後，布蘭妮遭逮後還不願坦承犯案，一度做偽證，直到發覺事情到了無法挽回的地步，才願意配合警方，並坦承全都是丈夫的計畫。此案目前仍在調查中，不過阿曼多恐怕將被判處無期徒刑。

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