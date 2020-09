APEC衛生經濟線上會議 美國衛生部長大讚「台灣模式」！

美國衛生部長阿札爾在23日的衛生與經濟高階會議中,特地透過影片大讚「台灣模式」。圖為阿札爾訪台期間,8月11日下午在台大公衛學院發表專題演講。(資料照,記者朱沛雄攝)

2020/09/27 23:55

〔即時新聞/綜合報導〕亞太經濟合作會議(APEC)第10屆衛生與經濟高階會議(10th High-Level Meeting on Health and the Economy, HLM10)於本月23日召開。上月結束訪台行的美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)在會中還特地大讚「台灣模式」(Taiwan Model),肯定我國防疫表現,表示訪台期間學到很多。

綜合媒體報導,這次衛生與經濟高階會議主題為「在武肺疫情中建立有韌性的亞太地區」Building a Resilient Asia-Pacific in a COVID-19 World),而今年因為武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情緣故,改以線上會議形式舉行,包括台灣在內,共有19國參與。特別的是,今年主辦國馬來西亞為彰顯各經濟體在這次疫情中的表現,特別在會議中播放各國衛生部長拍攝有關這次疫情的致詞影片。

衛生福利部國際合作組技監劉麗玲26日表示,這次會議共有9國衛生主管機關的部長、次長參加,創下最多的紀錄。其中美國雖然是由衛生部長線上與會,但部長阿札爾特別透過影片大讚「台灣模式」,強調自己在8月初的訪台行學到很多寶貴的防疫經驗。

另外,我國衛福部長陳時中也在拍攝的短片中分享台灣數位防疫的成功經驗,允諾將與各國一同建立具有韌性的亞太地區,展現台灣願意為國際貢獻的決心。

