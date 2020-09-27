唐玄宗寵愛楊貴妃地點曝光！《長恨歌》驪宮出土

中國陝西考古隊近期發現西元745年，唐帝國唐玄宗寵愛楊貴妃之處——驪宮。（圖取自中國陝視新聞微博）

2020/09/27 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西考古隊近期發現西元745年唐玄宗寵愛楊貴妃之處——驪宮。為詩人白居易在《長恨歌》裡提到的「驪宮高處入青雲，仙樂風飄處處聞。」目前整理出來的主體建築物總面積約2000平方公尺。

相傳西元前8世紀西周周幽王就在驪山山麓興建驪宮，秦始皇時期以石築室取名「驪山湯」，漢武帝時曾擴建宮殿，唐太宗貞觀十八年（西元644年）在此地建湯泉宮，唐玄宗天寶六年（西元747年）改名華清宮，並大幅擴建，供皇室度假用的溫泉離宮別苑，富麗堂皇，傳說唐玄宗在其中「華清池」賜浴楊貴妃的地點，但在安史之亂後遭毀。中國目前的「華清池」國家5A級旅遊景區是後世打造的仿唐代建築。

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根據中國《陝視新聞》報導，陝西省考古研究院從2018年起對唐帝國皇帝家廟「朝元閣」進行挖掘，朝元閣為唐代華清宮驪山禁苑內規模最大的建築群，是目前為止唯一被發現的「唐帝國高台建築遺址」，也是唐帝國全盛時期最高水準的宮廷建築之一。

考古人員指出，朝元閣遺址在現今的西安市臨潼區，位於華清宮遺址南側的驪山西繡嶺上，清小說家洪昇筆下描述的《長生殿》也被發現，與驪宮緊密相鄰，現在已挖掘出朝元閣遺址主體建築，包括東、西兩側踏道和廊房等附屬建築，總面積逾2000平方公尺。

中國考古學家模擬驪宮、朝元閣原貌。（圖取自中國陝視新聞微博）

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