為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    唐玄宗寵愛楊貴妃地點曝光！《長恨歌》驪宮出土

    中國陝西考古隊近期發現西元745年，唐帝國唐玄宗寵愛楊貴妃之處——驪宮。（圖取自中國陝視新聞微博）

    中國陝西考古隊近期發現西元745年，唐帝國唐玄宗寵愛楊貴妃之處——驪宮。（圖取自中國陝視新聞微博）

    2020/09/27 23:56

    〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西考古隊近期發現西元745年唐玄宗寵愛楊貴妃之處——驪宮。為詩人白居易在《長恨歌》裡提到的「驪宮高處入青雲，仙樂風飄處處聞。」目前整理出來的主體建築物總面積約2000平方公尺。

    相傳西元前8世紀西周周幽王就在驪山山麓興建驪宮，秦始皇時期以石築室取名「驪山湯」，漢武帝時曾擴建宮殿，唐太宗貞觀十八年（西元644年）在此地建湯泉宮，唐玄宗天寶六年（西元747年）改名華清宮，並大幅擴建，供皇室度假用的溫泉離宮別苑，富麗堂皇，傳說唐玄宗在其中「華清池」賜浴楊貴妃的地點，但在安史之亂後遭毀。中國目前的「華清池」國家5A級旅遊景區是後世打造的仿唐代建築。

    根據中國《陝視新聞》報導，陝西省考古研究院從2018年起對唐帝國皇帝家廟「朝元閣」進行挖掘，朝元閣為唐代華清宮驪山禁苑內規模最大的建築群，是目前為止唯一被發現的「唐帝國高台建築遺址」，也是唐帝國全盛時期最高水準的宮廷建築之一。

    考古人員指出，朝元閣遺址在現今的西安市臨潼區，位於華清宮遺址南側的驪山西繡嶺上，清小說家洪昇筆下描述的《長生殿》也被發現，與驪宮緊密相鄰，現在已挖掘出朝元閣遺址主體建築，包括東、西兩側踏道和廊房等附屬建築，總面積逾2000平方公尺。

    中國考古學家模擬驪宮、朝元閣原貌。（圖取自中國陝視新聞微博）

    中國考古學家模擬驪宮、朝元閣原貌。（圖取自中國陝視新聞微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    深夜特集》禁美令！野雞幕僚提反制 中國「5大類」美貨下架
    2020/09/27 21:00

    深夜特集》禁美令！野雞幕僚提反制 中國「5大類」美貨下架
    可以回家了！南韓歸還中國117具韓戰解放軍遺骸
    2020/09/27 20:56

    可以回家了！南韓歸還中國117具韓戰解放軍遺骸

    高雄新驛站區看俏 博愛大道地標宅夯
    六都列「中國籍」激怒台灣人 「市長聯盟」說話了！
    2020/09/27 19:51

    六都列「中國籍」激怒台灣人 「市長聯盟」說話了！
    千年前吳越國遺跡 竟成這市府大院
    2017/08/02 10:03

    千年前吳越國遺跡 竟成這市府大院
    故事》什麼是「支那」？
    2017/07/28 10:18

    故事》什麼是「支那」？
    國際今日熱門
    又造假！共軍發布東風飛彈影片恫嚇 被抓包竟移花接木
    2020/09/27 06:13

    又造假！共軍發布東風飛彈影片恫嚇 被抓包竟移花接木

    日本群馬縣養豬場爆發豬瘟 將撲殺5400頭豬隻
    2020/09/27 01:36

    日本群馬縣養豬場爆發豬瘟 將撲殺5400頭豬隻

    歐美聯大同陣線 譴責中國病毒
    2020/09/27 05:30

    歐美聯大同陣線 譴責中國病毒

    不設前提 菅義偉願見金正恩
    2020/09/27 05:30

    不設前提 菅義偉願見金正恩

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播