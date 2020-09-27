2100日本人口將減半？ 美學者：GDP落後印度

華盛頓大學的一份論文指出，日本於西元2100年時，仍然是世界重要的經濟體。示意圖。（歐新社）

2020/09/27 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓大學的學者們日前公佈推算結果稱，預估日本的國內生產總值（GDP）在西元2100年將位居世界第四，落後於美國、中國與印度。論文認為，雖然日本的人口數大幅度減少，但經濟規模大致上仍將維持目前的排行。

日本《共同社》報導，華盛頓大學教授沃塞特（Stein Emil Vollset）表示，他們推測，由於日本平均每名勞工的生產效率相對較高，因此在國家人口總數減半的情況下，還是能維持一定的經濟規模。

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論文分析稱，全球人口數將在西元2064年迎來最高峰，預估會從目前的77億人增加到97億人，到西元2100年時則下滑至88億人；而日本人口於西元2100年時將減半，從目前的1.26億人減少至6000萬人，人口數排名將從世界第10名降到第38名。

目前人口數量最多的中國也將在2100年減半，跌至第3名；目前排名第2的印度則會成為擁有最多人口的國家，第2名的位置則由西非的奈及利亞頂替。

論文內容也指出，中國的國內生產總值會於西元2035年時，超過目前排名第1的美國；但隨著中國的人口不斷減少，到2100年前左右，美國將重新奪回寶座。另外，德國和法國等歐洲國家也仍會維持較高的排名。

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