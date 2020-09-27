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    巨嬰哭了！日直播主稱台「上位之國」 日文道歉不提一中

    2020/09/27 22:57
    日本直播主將台灣列為「上位之國」，中國網友玻璃心碎。（圖取自微博）

    日本直播主將台灣列為「上位之國」，中國網友玻璃心碎。（圖取自微博）

    〔即時新聞／綜合報導〕日本虛擬娛樂公司「COVER」（カバー株式会社）經營「Hololive」經紀公司，旗下直播主日前在中國平台「嗶哩嗶哩Bilibili」放上的影片，被發現稱台灣為「上位之國」，震碎中國網友玻璃心，該公司今天發出道歉聲明，卻又被中國網友發現日文版本的道歉信沒提「一中原則」。

    據了解，日本虛擬娛樂公司「COVER」營運的「Hololive」經紀公司，旗下2名直播主「赤羽心」、「桐生可可」在中國平台「嗶哩嗶哩Bilibili」放上的影片引發爭議，「赤羽心」24日在引述YouTube影片時，將台灣稱為國家；「桐生可可」25日則是在影片中將台灣列為「上位之國」，影片目前都被刪除，2名直播主也被處罰停止活動3週。

    日本公司今晚發表日文、中文版本道歉聲明，日文版本沒提「一中原則」。（圖取自Twitter）

    日本公司今晚發表日文、中文版本道歉聲明，日文版本沒提「一中原則」。（圖取自Twitter）

    娛樂公司日、中文道歉聲明不同調

    事件曝光後震碎中國網友玻璃心，群起檢舉2名直播主的帳號，娛樂公司今（27日）晚間發出中文版、日文版道歉聲明，兩份聲明均提到會加強教育旗下直播主，不過，中文版本寫著：「COVER始終尊重中國主權和領討完整，尊重中日聯合聲明以及中日和平友好條約，堅決擁護一個中國原則。」日文版本則沒提到「一中原則」，再度引發中國網友不滿。

    不過，日本網友們也對於自家企業對中國道歉感到羞恥，紛紛湧入該公司TWITTER官方帳號留言痛罵「人民幣真是美味啊！」、「FUCK CHINA！FUCK CCP！」、「怎麼就沒有替台灣想想呢？」、「所以你們現在為了中國0.02%的市場，要放棄全世界嗎？真是不可思議啊！」

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