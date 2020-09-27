為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「射刀片」的飛彈？ 美軍再祭神秘「忍者飛彈」 靠血滴子殲敵

    MQ-9死神無人機可投射忍者飛彈。示意圖。（美聯社）

    MQ-9死神無人機可投射忍者飛彈。示意圖。（美聯社）

    2020/09/27 20:51

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據《紐約時報》報導，近兩個星期前，美軍特種部隊在敘利亞西北部罕見地動用無人機搭配秘密武器「忍者飛彈」，成功狙殺恐怖組織「開打」（Al-Qaeda）一名高層，這已是近3個月以來，美軍特種部隊第3次以這種特殊設計的飛彈在敘國西北部斬殺恐怖組織首腦。

    報導指出，這秘密的「忍者」飛彈就是AGM-114R9X飛彈。它是AGM-114「地獄火」（Hellfire）飛彈的秘密新改良型，特殊之處是用6片鋒利刀刃取代傳統彈頭，可由MQ-9「死神」（Reaper）無人機搭載投射，在衝擊前一刻，飛彈上的刀片會亮出並高速旋轉，以冷兵器切割式攻擊目標，殺人方式酷似古代中國傳說的「血滴子」。

    「開打」組織領袖看準美軍擔憂以飛彈襲擊容易誤傷平民，因此偏好在敘利亞都會區行動。但改良後的地獄火飛彈不會爆炸，反而會直接以100磅的飛彈衝向目標造成傷害，若攻擊未能奪取敵人性命，飛彈內還有6片刀片會在衝擊前射出，將恐怖份子連人帶車切碎，但是附帶損傷極小，除了對汽車內的乘員造成致命殺傷，周遭的人或者物基本毫髮無損。

    當初美軍會發展這款飛彈，是要將平民死傷降到最低，避免因為強力爆炸，導致目標和周遭環境嚴重毀損。不過，它上面的刀刃十分鋒利，能削鐵如泥，穿透建築和車身。

    AGM-114R9X飛彈的利刃可切斷金屬。（示意圖，翻攝自推特/@Charles_Lister）

    AGM-114R9X飛彈的利刃可切斷金屬。（示意圖，翻攝自推特/@Charles_Lister）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》美俄緊張之際 美軍再朝敘利亞增援
    2020/09/22 11:15

    軍情動態》美俄緊張之際 美軍再朝敘利亞增援
    川普坦承曾想暗殺敘利亞總統阿薩德 被前防長馬提斯阻止
    2020/09/16 17:10

    川普坦承曾想暗殺敘利亞總統阿薩德 被前防長馬提斯阻止

    高雄新驛站區看俏 博愛大道地標宅夯
    第一視角超驚悚！完成任務返鄉途中 俄少將慘遭炸碎
    2020/08/22 19:50

    第一視角超驚悚！完成任務返鄉途中 俄少將慘遭炸碎
    開打組織北非領袖 遭法國軍隊殲滅
    2020/06/06 07:03

    開打組織北非領袖 遭法國軍隊殲滅
    再度質疑巴格達迪之死 敘利亞總統：IS是美國製造的
    2019/11/30 00:35

    再度質疑巴格達迪之死 敘利亞總統：IS是美國製造的
    索馬利亞美軍、歐盟基地襲擊 恐怖組織青年軍宣稱犯案
    2019/09/30 23:59

    索馬利亞美軍、歐盟基地襲擊 恐怖組織青年軍宣稱犯案
    國際今日熱門
    武漢肺炎》英國防疫禁令第一個週末 民眾「無視」社交距離
    2020/09/26 22:52

    武漢肺炎》英國防疫禁令第一個週末 民眾「無視」社交距離

    防肉搜？ 水牛城市長提議警方徽章免秀姓名惹議
    2020/09/27 00:20

    防肉搜？ 水牛城市長提議警方徽章免秀姓名惹議

    武漢肺炎》美CDC下令禁止驅逐房客 出租業者群起提告
    2020/09/27 00:26

    武漢肺炎》美CDC下令禁止驅逐房客 出租業者群起提告

    小心！水面漂浮紅色球體 官方警告：碰了恐會死亡
    2020/09/26 22:44

    小心！水面漂浮紅色球體 官方警告：碰了恐會死亡 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播