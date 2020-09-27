「射刀片」的飛彈？ 美軍再祭神秘「忍者飛彈」 靠血滴子殲敵

MQ-9死神無人機可投射忍者飛彈。示意圖。（美聯社）

2020/09/27 20:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《紐約時報》報導，近兩個星期前，美軍特種部隊在敘利亞西北部罕見地動用無人機搭配秘密武器「忍者飛彈」，成功狙殺恐怖組織「開打」（Al-Qaeda）一名高層，這已是近3個月以來，美軍特種部隊第3次以這種特殊設計的飛彈在敘國西北部斬殺恐怖組織首腦。

報導指出，這秘密的「忍者」飛彈就是AGM-114R9X飛彈。它是AGM-114「地獄火」（Hellfire）飛彈的秘密新改良型，特殊之處是用6片鋒利刀刃取代傳統彈頭，可由MQ-9「死神」（Reaper）無人機搭載投射，在衝擊前一刻，飛彈上的刀片會亮出並高速旋轉，以冷兵器切割式攻擊目標，殺人方式酷似古代中國傳說的「血滴子」。

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「開打」組織領袖看準美軍擔憂以飛彈襲擊容易誤傷平民，因此偏好在敘利亞都會區行動。但改良後的地獄火飛彈不會爆炸，反而會直接以100磅的飛彈衝向目標造成傷害，若攻擊未能奪取敵人性命，飛彈內還有6片刀片會在衝擊前射出，將恐怖份子連人帶車切碎，但是附帶損傷極小，除了對汽車內的乘員造成致命殺傷，周遭的人或者物基本毫髮無損。

當初美軍會發展這款飛彈，是要將平民死傷降到最低，避免因為強力爆炸，導致目標和周遭環境嚴重毀損。不過，它上面的刀刃十分鋒利，能削鐵如泥，穿透建築和車身。

AGM-114R9X飛彈的利刃可切斷金屬。（示意圖，翻攝自推特/@Charles_Lister）

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