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    中國歌手曲婉婷為母收賄案發聲 中共中紀委發文暗酸

    曲婉婷（左）近日再度為母親的收賄案喊冤，中共中紀委發文稱「境外不是資產轉移天堂」。（翻攝自微博）

    曲婉婷（左）近日再度為母親的收賄案喊冤，中共中紀委發文稱「境外不是資產轉移天堂」。（翻攝自微博）

    2020/09/27 17:06

    〔中央社〕以「我的歌聲裡」一曲走紅的歌手曲婉婷，近日再度為母親的收賄案喊冤，引來許多中國大陸網友質疑，而中共中紀委26日也加入這場爭端，發文稱「境外不是資產轉移天堂」。

    曲婉婷的母親張明傑，原任哈爾濱市發改委副主任、哈爾濱市城鎮化建設領導小組辦公室主任。2014年9月21日，因涉嫌濫用職權等罪名被檢察院決定刑事拘留，同年9月29日被以涉嫌濫用職權罪被捕，所涉金額約人民幣3.5億元（約新台幣15億元）。

    張明傑原以涉嫌貪汙、收賄、濫用職權3項罪名被起訴，後來檢察院改以涉嫌濫用職權、收賄2項罪名。一審時檢方曾建議死刑，目前該案仍未宣判。

    6年來，曲婉婷不斷在社交媒體為母發聲，22日她再度發文表示：「6週年無果，繼續努力，保持一顆相信正義的心，相信人間定有道、有法、有青天 I miss you so much. Sending you so much love」。

    這則發文引起許多網友留言批評，有網友質疑曲婉婷留學的學費是否為母親貪汙所得；有人質疑曲婉婷在母親被捕6年間從未回國探望，是「雲端孝心」。

    中共中紀委26日在官網登出觀察文章「歌手曲婉婷母親張明傑案引發關注，境外不是資產轉移的天堂」。當中意有所指地說：「輿論關注此事，正是因為人們痛恨腐敗分子損害國家和人民的利益，攫取大量不義之財，滿足親屬子女奢靡生活。」

    文章稱，現實中一些案例是「配偶子女移居海外，財產轉移到境外，隨時準備『跳船』，這樣的領導幹部與黨和人民離心離德，與共產黨人的初心使命背道而馳，必須受到黨紀國法嚴懲，為其違紀違法行為付出應有代價。」

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