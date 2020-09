火辣女警「執勤警車上吞吐」已婚同事！ GPS定位成鐵證

2020/09/27 16:34

〔即時新聞/綜合報導〕太香豔!英國一名身材超火辣的女警若伊·菲利普斯(Zoe Phillips)與已婚警官安德魯·佩里(Andrew Perry)打得火熱,女方不僅傳性感照挑逗,更大膽在警車上演「吞吐」戲碼,兩人甚至頻頻利用執勤時間約會、發生性行為,目前兩人經匿名舉報後被捕,其警車的GPS定位系統成鐵證,兩人若不主動辭職將被開除。

根據《每日紀事報》報導,32歲的若伊和35歲的安德魯於2018年初的工作時相遇,短短幾個月內感情急速升溫,若伊開始在值勤時傳送性感照片挑逗安德魯,兩人最終跨過道德界限發生性關係,不僅在警車上演「吞吐」戲碼,甚至利用執勤時間到女方家裡約會、發生性行為,這段逍遙日子終因匿名舉報戛然而止。

報導補充,專家小組調查後得知,由於安德魯已婚,兩人所有的不當行為都是在上班的時候進行,小組組長怒批,該行為很「可悲」,完全「損害了公眾對警察的信心」,更強調在GPS定位系統的鐵證下,安德魯已經認罪,若伊雖試圖將責任歸咎安德魯,但種種跡象證明她是「自願」參與這段不當關係,兩人若不主動辭職將被開除。

