火辣女警「執勤警車上吞吐」已婚同事！ GPS定位成鐵證

英國火辣女警若伊與已婚警官安德魯打得火熱，女方不僅傳性感照挑逗，更大起膽子在警車上演「吞吐」戲碼，兩人甚至頻頻利用執勤時間約會、發生性行為。（圖擷取自推特）

2020/09/27 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕太香豔！英國一名身材超火辣的女警若伊·菲利普斯（Zoe Phillips）與已婚警官安德魯·佩里（Andrew Perry）打得火熱，女方不僅傳性感照挑逗，更大膽在警車上演「吞吐」戲碼，兩人甚至頻頻利用執勤時間約會、發生性行為，目前兩人經匿名舉報後被捕，其警車的GPS定位系統成鐵證，兩人若不主動辭職將被開除。

根據《每日紀事報》報導，32歲的若伊和35歲的安德魯於2018年初的工作時相遇，短短幾個月內感情急速升溫，若伊開始在值勤時傳送性感照片挑逗安德魯，兩人最終跨過道德界限發生性關係，不僅在警車上演「吞吐」戲碼，甚至利用執勤時間到女方家裡約會、發生性行為，這段逍遙日子終因匿名舉報戛然而止。

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報導補充，專家小組調查後得知，由於安德魯已婚，兩人所有的不當行為都是在上班的時候進行，小組組長怒批，該行為很「可悲」，完全「損害了公眾對警察的信心」，更強調在GPS定位系統的鐵證下，安德魯已經認罪，若伊雖試圖將責任歸咎安德魯，但種種跡象證明她是「自願」參與這段不當關係，兩人若不主動辭職將被開除。

Zoe Phillips and married dad Andrew Perry would meet up for secret romps when they were supposed to be on duty but were caught out after an anonymous tip off.https://t.co/YKhsMxp1KZ — The Daily Record （@Daily_Record） September 25, 2020

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