巴瑞特接大法官 保守派的燈塔自由派的宿敵

2020/09/27 05:21

〔中央社〕美國總統川普正式提名巴瑞特遞補大法官空缺。素以保守著稱的巴瑞特，已讓自由派憂心墮胎權的命運，白宮則要衡量巴瑞特穩住基本盤與激怒都會、獨立選民倒向民主黨的得失。

「紐約時報」報導，川普兩年前提名卡瓦諾（Brett M. Kavanaugh）出任聯邦最高法院大法官時，就強烈暗示下次出缺時會提名前法學教授、2017年才獲提名出任聯邦第七巡迴上訴法院法官的巴瑞特（Amy Coney Barrett）。

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如今巴瑞特將遞補素負人權盛名的金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）的遺缺，紐時稱她是個缺乏法庭經驗的現任法官，卻是保守派基督徒與反墮胎活躍人士的一大勝利。

反墮胎政治團體「蘇珊‧安東尼名單」（Susan B. Anthony List）主席丹能費爾瑟（Marjorie Dannenfelser）說：「既是傑出法學家，又是位敢甘冒忤逆當前女性正義主流大不諱、將爭議帶上法庭辯論的女性，巴瑞特堪稱是完美結合。」

川普欽點巴瑞特接替金斯柏格，幾可肯定又要讓美國在墮胎權益上陷入痛苦的分歧與爭論，尤其保守的巴瑞特要接替的金斯柏格對維護這類權益毫不含糊，兩人反差實在太大。

在保守派法官圈裡，巴瑞特有極佳口碑。她22年前曾擔任保守派前大法官史卡利亞（Antonin Scalia）的書記官，當時的同事很快就發現巴瑞特最得「老闆」的心。她以優異成績畢業於印第安那州聖母大學法學院（Notre Dame Law School），2002年回到母校任教，儘管法律見解不盡相同，但她仍頗受同事稱譽。

人格特質也讓巴瑞特備受保守派鍾愛。和她同為羅馬天主教徒的明尼蘇達聯邦地方法官希爾茲（Patrick J. Schiltz）是巴瑞特的長期心靈導師，他說：「巴瑞特的宗教信念就是保護生命，她自己就活在這些信念中。但重點是，我們的宗教信仰與撰寫判決書是兩碼子事。」

巴瑞特的丈夫傑西（Jesse Barrett）曾任聯邦檢察官，目前是執業律師。夫婦倆育有7名不到20歲的子女，包括2名從海地領養的小孩，還有一個幼子患有唐氏症，每天早上都得靠她揹下樓。巴瑞特為人所知的是在孩子就讀的小學當義工，如今48歲的她將成為最年輕的大法官，將形塑一個世代的美國法律。

她住在印第安納州南本德（South Bend），和許多中西部各州的小型大學城一樣，是個文化上緊密交織的社區。巴瑞特一家人時常出席聖母大學爵士樂音樂會與看美式足球賽。

巴瑞特2017年被川普提名為芝加哥聯邦第7巡迴上訴法院法官時，就因保守宗教觀點被盯上。民主黨議員在她的審查聽證會上質疑她的一些聲明與天主教信仰，加州參議員范士丹 （Dianne Feinstein）就說：「你長期以來都認為信仰會戰勝一切，教條強烈深植妳心中。」

她看待墮胎權的法律哲學，無論出於她個人特質還是法律因素，都是外界關注焦點。

2016年巴瑞特在傑克森維爾大學（Jacksonville University）演講時說，支撐「羅訴韋德案」（Roe v. Wade，美國最高法院1973年對婦女墮胎權及隱私權的重要案例，承認婦女墮胎權受憲法保護）的核心原則是婦女擁有墮胎權，未來也不大會改變，重點在於各州要如何將墮胎權限縮。

當時她說：「我認為能否在懷孕末期墮胎，問題在於診所端能賦予多少限制，這點是可以調整的。」

自由派團體已因憂心巴瑞特在墮胎與俗稱「歐記健保」的平價醫療法（Affordable Care Act）的判決心證，兩年多來不斷對外示警。

自由派組織「正義聯盟」（Alliance for Justice）主席艾朗（Nan Aron）說：「巴瑞特符合川普的兩大定見：她已清楚表明會廢除平價醫療法、剝奪數百萬人的健保，以及侵害女性的生育自由。」

部分白宮官員也已擔心巴瑞特的立場，可能不只刺激民主黨，還會激出更多都會女性與獨立選民，票投較迎合主流的民主黨。川普和幕僚必須衡量，巴瑞特穩住基本盤與激出前述選民兩者間的得失。

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