中國駐紐約總領館將有人被捕? 胡錫進恐嚇關上海、香港領館

美國國務卿龐皮歐23日受訪透露可能會有更多中國外交人員和間諜被捕，中國官媒《環時》總編胡錫進今（26）日在推特威脅說，「 如果美國關閉在紐約的中國領事館，那美國駐上海或香港領事館就必須關閉」。（彭博資料照）

2020/09/26 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）23日受訪指稱，中國駐美國紐約總領事館是北京在美國從事間諜工作的一大樞紐，並透露可能會有更多中國外交人員和間諜被捕；對此，中國官媒《環時》總編胡錫進今（26）日在推特威脅說，「 如果美國關閉在紐約的中國領事館，那美國駐上海或香港領事館就必須關閉」。

綜合媒體報導，美國近日在紐約逮捕一名涉嫌為中國政府從事間諜行為的藏裔警員兼美軍後備兵，國務卿龐皮歐23日受訪表示，中國外交人員的活動已經跨過「正常的外交界線」，更像間諜所為，中國駐紐約領事館就是一個主要的「間諜窩」，中方在紐約的間諜活動可能延伸到總部位於曼哈頓的聯合國組織。

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龐皮歐指出，華府7月決定關閉中國駐休士頓領事館，也是因為發現中方的間諜活動，中裔美籍警員「昂旺事件」絕對不是個案，司法部正在檢控多宗案件，預計未來恐有中國外交人員被捕；龐皮歐並稱，中共正在努力滲透美國，國內政界人士需小心防範中國外交官員在美國中央及地方的間諜活動。

針對龐皮歐的指控，中國駐紐約總領事館25日官網回應指稱，紐約領館一貫遵守國際法和中美雙邊相關協議，始終致力於促進中美各界相互了解和各領域友好合作，「根本不存在所謂間諜活動。美方相關指控完全是造謠誣衊之辭。」

《環球時報》總編輯胡錫進今在推特上表示，「美國顯然正在準備採取新的挑釁行動。 讓我提醒他們：如果他們驅逐中國外交官，一樣數量的美國外交官也將被驅逐出中國。 如果美國關閉在紐約的中國領事館，那美國駐上海或香港領事館就必須關閉」。

《環球時報》總編輯胡錫進今在推特上表示，「 美國顯然正在準備採取新的挑釁行動。 讓我提醒他們：如果美國關閉在紐約的中國領事館，那美國駐上海或香港領事館就必須關閉」。（圖擷取自Twitter）

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