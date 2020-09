小心！水面漂浮紅色球體 官方警告：碰了恐會死亡

2020/09/26 22:44

〔即時新聞/綜合報導〕熱帶氣旋Beta近來美國德州地區,越來越高的洪水水位也帶來了一些暗藏的危機,利格市(League City)的官方推特貼出了一則影片,影片內水上漂浮一團紅色的球狀物,竟是「紅火蟻團」,警告民眾務必小心。

綜合外媒報導,利格市官方推特貼出了一則影片,由於連日暴雨,郊野公園(Countryside Park)傳出淹水災情,而水面上漂浮著駭人的紅火蟻團,如果體質敏感的人遭到叮咬,可能產生過敏性的休克反應,嚴重者甚至會造成死亡。

政府機關提醒民眾,盡量避免在水中行走,清理洪水時也必須穿戴裝備,而為了避免漂浮螞蟻團可能帶來的災害,利格市府也關閉了幾個公園。

根據德州農工大學的專家的說法,紅火蟻在遇到大水時,會從土壤中爬出來,緊抓著彼此形成一個球體隨波逐流,直到他們找到一個乾燥或是可以攀爬的物體為止。

FLOATING ANT PILES



This is one of the reasons why you should avoid walking through flood water. Floating ant piles-like this one found at Countryside Park-can form and be very dangerous. pic.twitter.com/NhqTLRwFs8