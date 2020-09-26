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    小心！水面漂浮紅色球體 官方警告：碰了恐會死亡

    近來熱帶氣旋肆虐美國德州地區，越來越高的水位也帶來了一些暗藏的危機，利格市（League City）的官方推特貼出了一則影片，影片內水上漂浮一團紅色的球狀物，竟是「紅火蟻團」，警告民眾務必小心。（圖片擷取自twitter）

    近來熱帶氣旋肆虐美國德州地區，越來越高的水位也帶來了一些暗藏的危機，利格市（League City）的官方推特貼出了一則影片，影片內水上漂浮一團紅色的球狀物，竟是「紅火蟻團」，警告民眾務必小心。（圖片擷取自twitter）

    2020/09/26 22:44

    〔即時新聞／綜合報導〕熱帶氣旋Beta近來美國德州地區，越來越高的洪水水位也帶來了一些暗藏的危機，利格市（League City）的官方推特貼出了一則影片，影片內水上漂浮一團紅色的球狀物，竟是「紅火蟻團」，警告民眾務必小心。

    綜合外媒報導，利格市官方推特貼出了一則影片，由於連日暴雨，郊野公園（Countryside Park）傳出淹水災情，而水面上漂浮著駭人的紅火蟻團，如果體質敏感的人遭到叮咬，可能產生過敏性的休克反應，嚴重者甚至會造成死亡。

    政府機關提醒民眾，盡量避免在水中行走，清理洪水時也必須穿戴裝備，而為了避免漂浮螞蟻團可能帶來的災害，利格市府也關閉了幾個公園。

    根據德州農工大學的專家的說法，紅火蟻在遇到大水時，會從土壤中爬出來，緊抓著彼此形成一個球體隨波逐流，直到他們找到一個乾燥或是可以攀爬的物體為止。

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