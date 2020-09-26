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    10年爽吃1242女！ 洋男炫耀「超好睡」還偷拍片賺錢

    美國一名43歲的已婚男子梅納德，利用部分亞洲女性迷戀洋男的憧憬，在中國假裝單身欺騙不少女子感情，更自稱10年來達成千人斬。（圖擷取自微博）

    美國一名43歲的已婚男子梅納德，利用部分亞洲女性迷戀洋男的憧憬，在中國假裝單身欺騙不少女子感情，更自稱10年來達成千人斬。（圖擷取自微博）

    2020/09/26 19:52

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名43歲的已婚男子梅納德（Silas Maynard），利用部分亞洲女性迷戀洋男的憧憬，在中國假裝單身欺騙不少女子感情，更自稱10年來達成千人斬，除語帶輕蔑地說「中國女生就是好睡」，甚至還偷拍雙方性愛影過程，上傳到色情網站賺錢。

    綜合中媒報導，常年待在中國擔任拳擊教練，在當地擁有多間自由搏擊俱樂部的梅納德，明明在家鄉已有妻小，卻隱瞞已婚身分，在中國各地欺騙女性感情，甚至在色情網站開設名為「我在中國隨意勾搭的妹子」專欄，其內容全是他和亞洲女性的性愛影片，且都未替女主角打碼。

    報導指出，梅納德聲稱自己10年來一共睡過1242名女子，且僅一次有戴保險套，還自豪約炮完全不需費力，女生就會自己上門要求約會、並發生性行為，他只要等著她們撲上來即可，更狂言「中國女孩就是好睡」；甚至梅納德還在房內安裝針孔攝影機，偷拍自己和女性的性愛過程。

    其中有不少畫面更是女方多次表明「不想被拍」，但仍被拍下並上傳情色網站上。報導提到，梅納德的行徑早在2012年就被曾曝光，沒想到8年過去了他不但沒有收斂，反而更囂張，而被梅納德染指過的女性包括OL、健身房學員、大學生等，其中不少人還開心穿起情侶裝，天真以為男方是認真交往，殊不知被欺騙感情，甚至還被偷拍不雅影片。

    梅納德這誇張行徑也讓中國網友氣炸，呼籲當局將他驅逐出境。

    梅納德除語帶輕蔑地說「中國女生就是好睡」，甚至還偷拍雙方性愛影過程，上傳到色情網站賺錢。（圖擷取自微博）

    梅納德除語帶輕蔑地說「中國女生就是好睡」，甚至還偷拍雙方性愛影過程，上傳到色情網站賺錢。（圖擷取自微博）

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